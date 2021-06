Auf der Plattform ooe-impft.at können die etwa 60.000 Jugendlichen in dieser Altersgruppe einen Termin für die Immunisierung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer buchen. Das Nationale Impfgremium hatte am Freitag grünes Licht für die Verabreichung des Vakzins an die Zwölf- bis 15-Jährigen gegeben. Das bedeute, dass in ganz Österreich "über 500.000 Menschen mehr geimpft werden, als noch vor wenigen Wochen angenommen", sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Hohe Impfbereitschaft