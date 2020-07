Ab heute ist der Linzer Hauptplatz autofrei

Gute Entscheidung oder doch der glatte Wahnsinn? Das öffentliche Meinungsspektrum ist breitgefächert, wenn es um die Frage geht, ob der Hauptplatz in Linz vom Autoverkehr befreit werden soll oder nicht. Vor allem in Kreisen der vom täglichen Stau geplagten Pendler greift man sich angesichts der jüngsten Pläne von Vizebürgermeister Markus Hein (FP) an den Kopf. Doch ab heute wird einmal getestet, ob diese Maßnahme wirklich, wie von den Kritikern vermutet, zum großen Verkehrskollaps führen wird, oder ob das erwartete Chaos nicht einfach ausbleibt.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen Linzer Hauptplatz wird autofrei Morgen Mittwoch wird die Linzer Innenstadt autofrei. Der zweimonatige Testlauf für einen autofreien Hauptplatz startet. Der Durchzugsverkehr wird damit für den Sommer ausgesperrt.

Bis 14. September geplant

Hein hält viel von der Devise "Probieren geht über Studieren". Bis Schulbeginn am 14. September, also zwei Monate lang, wird probeweise getestet, was die Sperre der Klosterstraße bewirkt. Wobei Hein erneut festhält, dass der Probeversuch abgebrochen wird, sofern es dadurch an anderen Stellen – Stichwort Römerbergtunnel – zu größeren Staus kommt.

Was die Rathausgasse angeht, die seit zwei Wochen schon eine Fußgängerzone ist, kann Hein, was dieses Thema angeht, bereits Entwarnung geben: "Bis jetzt sind uns dort keine Verkehrsprobleme bekannt, es gibt auch kein Verkehrschaos an der Unteren Donaulände." Dorthin weichen nun viele aus, die sonst den Weg über die Rathausgasse und weiter über den Hauptplatz nehmen würden.

Strafen für jene, die trotz Fahrverbots in die Gasse eingefahren sind, hat es in den vergangenen Tagen übrigens noch keine gegeben: "Wir werden das auch in der Klosterstraße so handhaben, dass wir zunächst nur auf das Verbot hinweisen, aber noch nicht strafen."

Die Chancen stünden gut, dass die Rathausgasse dauerhaft zur Fußgängerzone wird, so Hein. Und auch der Versuch in der Klosterstraße stehe unter einem guten Stern: "Durch die Ferien ist der Verkehr deutlich weniger, bemerkbar ist auch, dass viele noch in Kurzarbeit sind." Die Situation vor Ort werde jedenfalls, in Abstimmung mit der Polizei, genau beobachtet: "Eine aufwändige Verkehrszählung werden wir aber nicht machen, den Stau und Probleme kriegen wir auch so mit."

Trotz der ab heutigen gültigen Regelung werden bis September einige Autos durch die Klosterstraße fahren: So gibt es Ausnahmen für Anrainer, Busse, Taxis, gewerblichen Lieferverkehr sowie Apothekernotdienste und Hotelgäste. Ebenso ist die Zufahrt zu Behindertenparkplätzen erlaubt. Und Radfahren ist auch gestattet. (jp/rgr)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.