Ab heute gilt 3G in Tourismus und Gastronomie

Der Handel hat es vor einer Woche bereits vorgemacht – ab heute gibt es in Bezug auf die 2G-Beschränkung dann auch in vielen anderen Bereichen wie etwa in der Gastronomie oder im Tourismus eine Lockerung: Dann dürfen – außer in Wien – auch Ungeimpfte mit einem aktuellen PCR- oder Antigen-Test Lokale besuchen oder im Hotel übernachten.

Die Lockerungsschritte, also 3G überall dort, wo bisher 2G vorgeschrieben war, betreffen auch weitere Bereiche, etwa Seilbahnen, Busreisen, Ausflugsschiffe, körpernahe Dienstleistungen (wie z. B. Friseure), Sportstätten, Veranstaltungen sowie Fach- und Publikumsmessen.

Eine Änderung gibt es dafür bei der Gültigkeit der PCR-Tests in der Gastronomie: Diese wird ab heute von bisher 72 auf 48 Stunden verkürzt. Für alle anderen Bereiche bleiben die Tests weiterhin 72 Stunden lang gültig. In Wien hingegen gelten die PCR-Tests weiterhin grundsätzlich nur 48 Stunden.

Ob sich die Änderung von 2G auf 3G in der Gastronomie stark auswirken wird, ist fraglich, weil Ungeimpfte ja immer noch den zusätzlichen Aufwand des PCR-Tests auf sich nehmen müssen und viele möglicherweise das generelle Auslaufen der Zutrittsbeschränkungen am 5. März abwarten werden.

Mund-Nasen-Schutz in Schulen

In den Volksschulen gibt es schon seit 14. Februar für Schülerinnen und Schüler keine Maskenpflicht mehr, solange sie sich auf ihrem Sitzplatz befinden. Ab dem kommenden Montag (21. Februar) fällt diese dann an allen Schulen. Sobald der Sitzplatz verlassen wird, muss aber ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) getragen werden.

Auch für Lehrkräfte sowie das Verwaltungspersonal bleibt die MNS-Pflicht an den Schulen bis auf weiteres aufrecht. "Für das Sommersemester wünsche ich mir, wie viele andere, dass wir langsam aus den Fängen der Pandemie kommen", sagte LH-Stellvertreterin und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP).

Erst am kommenden Dienstag (22. Februar) werden die Einreisebestimmungen nach Österreich an die gelockerten Maßnahmen angepasst, es gilt dann grundsätzlich die 3G-Regel. Von der Lockerung ausgenommen ist aber die Einreise aus Virusvarianten-Gebieten.

Die Sperrstunde um 24 Uhr und das Verbot der Nachtgastronomie bleiben vorerst bestehen, auch die generelle Maskenpflicht in geschlossenen Räumen wird weiterhin gelten. Eine entsprechende Verordnung als rechtliche Grundlage für die Lockerungen gibt es bisher noch nicht.

Keine Lockerungen gibt es in Bereichen mit besonders gefährdeten Personen, wie etwa in Alten- und Pflegeheimen. Auch die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt weiterhin.

Der nächste große Lockerungsschritt folgt dann am 5. März, dann sollen – außer in Wien – alle 2G/3G-Zutrittsbeschränkungen und die vorverlegte Sperrstunde fallen, die Nachtgastronomie darf dann wieder aufsperren.