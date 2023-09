Ab heute geht's wieder rund am Urfahranermarkt

Vor etwa einer Woche ist Ingo Budzik in Linz eingetroffen. Mehr als 900 Kilometer hat der 53-jährige Deutsche auf der Reise von Bremen in die oberösterreichische Landeshauptstadt zurückgelegt. Budziks Campingbus, seinem Zuhause für die nächsten neun Tage, nachgefahren sind drei Lkw voll mit Stahlgerüstteilen, Lampen und Planen. Als Teil der Firma Baier ist der gelernte Schlosser am heurigen Urfahraner Herbstmarkt erstmals mit dem "Musikexpress" zu Gast. Fliehkräfte von bis zu 4G werden Passagiere in dem Fahrgeschäft erleben können. "Da wirst du schon ordentlich in den Sitz reingedrückt", sagt Budzik mit der charakteristisch gelassenen norddeutschen Art.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Hannoveraner hauptberuflich im Fahrgeschäftsgewerbe. Nicht ganz ohne Stolz erwähnt er, dass er beim Aufbau der größten Holzachterbahn der Welt, dem "Colossos" im niedersächsischen Soltau, beteiligt war. Das Zusammensetzen des "Musikexpress" sei dagegen "nach all den Jahren reinste Routine", "zwei bis drei Tage" habe er dafür gemeinsam mit der vierköpfigen Mannschaft gebraucht.

Ingo Budzik, Monteur „Musikexpress“ Bild: fep

Der erste Eindruck von Linz und dem Festgelände ist jedenfalls positiv: "Der Blick auf die Donau und die Stadt ist verglichen mit anderen Veranstaltungsorten schon einzigartig", sagt Budzik. An den oberösterreichischen Dialekt gewöhnt habe er sich auch schon: "Ich versuch zumindest, die Menschen mit ,Servus‘ zu grüßen", sagt Budzik und muss dabei lachen.

Gottesdienste und Schlager

280 Schausteller und 70 Aussteller aus ganz Europa garantieren ab heute bis zum 8. Oktober wie in jedem Jahr ausgelassene Volksfeststimmung unweit der Linzer Innenstadt. Unter den Salutschüssen der Neukirchner Prangerschützen werden Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) heute Vormittag den traditionellen Bieranstich vornehmen. Am Samstag heißt es auf dem Urfahraner Markt zudem "freie Fahrt": Von 10 bis 11 Uhr können die Fahrgeschäfte gratis benützt werden.

OÖ Heute: Der Urfahranermarkt damals

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch heuer Programm- und Aktionsschwerpunkte für Familien, Senioren, Studierende und Menschen mit Beeinträchtigungen. Vom Gottesdienst im Autodrom Straßmeier (6. 10.) bis zum "Tag der Inklusion" (5. 10.) soll jeder Besucher auf seine Kosten kommen. Einen "Leckerbissen" wird es auch für Fans der Schlagermusik geben: Morgen, am ersten Urfahrmarkt-Sonntag, wird die Schweizer Sängerin Francine Jordi im Festzelt "Da Wirt 4s Fest" auftreten.

Unverändert bleiben im Vergleich zur Frühjahrsausgabe die Preise für Bier und Grillhendl. Nachdem diese im Mai kräftig gestiegen waren und viel diskutiert wurde, sind sie diesmal gleich geblieben. Eine Halbe Bier im Festzelt kostet 6,40 Euro, ein Grillhendl mit Pommes Frites 17,20 Euro.

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

