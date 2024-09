Ab dem Wochenende: Hochwassergefahr in Oberösterreich

Innerhalb von 72 Stunden wird von Mittwochabend bis Samstagabend in Oberösterreich mehr Regen fallen als im gesamten August. Während es im vergangenen Monat in Linz nur 46 Liter pro Quadratmeter regnete - im langjährigen Mittel fielen im August 95 Liter - können in den kommenden drei Tagen 60 bis 120 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel kommen. "Gleichzeitig wird es aber kalt, sodass es auf den Bergen in den Alpen weit runterschneit", sagt Josef Haslhofer von der Geosphere Austria.