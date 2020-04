Ab 19 Uhr live: Gottesdienst mit Bischof Manfred Scheuer

Gottesdienst unter Pandemie-Bedingungen: Die katholische Kirche in Oberösterreich lädt Gläubige ein, über Medienkanäle die Osterfeiern zu begehen. In der Karwoche sowie an den Osterfeiertagen werden im Livestream auf nachrichten.at fünf Gottesdienste mit Bischof Manfred Scheuer übertragen. Die Messe am Gründonnerstag können Sie hier ab 19 Uhr im Livestream mitverfolgen:

Die weiteren Termine:

Karfreitag: 15 Uhr

Karsamstag/Osternacht: 20 Uhr

Ostersonntag: 10 Uhr

Ostermontag: 10 Uhr

Auch LT1 überträgt diese Messen.

TV1 Oberösterreich überträgt folgende Gottesdienste:

Gründonnerstag: katholischer Gottesdienst mit dem Rieder Pfarrer Rupert Niedl. Sendetermine: 20 und 22 Uhr.

Karfreitag: evangelischer Karfreitagsgottesdienst mit Superintendent-Stellvertreter Markus Lang aus Vöcklabruck. Sendetermine: 15, 20 und 22 Uhr.

Karsamstag, Ostersonntag: katholische Auferstehungsfeier mit Pfarrer Wolfgang Schnölzer aus Vöcklamarkt. Sendetermine: Samstag, 20 und 22 Uhr sowie Sonntag, 9 und 11 Uhr.