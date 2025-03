Ab 11. März wird es laut: Bundesheer übt taktische Flugmanöver in Oberösterreich

Die Luftstreitkräfte üben dabei taktische Flugmanöver unter verschiedenen Bedrohungslagen.

Wann und wo wird genau geflogen?

11.03. - 14.03.2025 von 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

17.03. - 21.03.2025 von 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

24.03. - 28.03.2025 von 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

31.03. - 04.04.2025 von 09:00 Uhr – 20:00 Uhr

Im Zeitraum vom 11. März bis 4. April fliegen beim „Hubschrauber-Taktik-Kurs“ Transporthubschrauber S-70 „Black Hawk“, Agusta Bell 212, OH-58 „Kiowa“ und eine deutsche NH 90 sowie Flächenflugzeuge wie Pilatus PC-6 „Turbo Porter“, Pilatus PC-7 „Turbo Trainer“ und Eurofighter montags bis freitags grundsätzlich zwischen 09:00 und 20:00 Uhr. In der Nacht wird nicht geflogen. In Oberösterreich erfolgen Start und Landungen am/vom Fliegerhorst Vogler in Hörsching. Eventuelle Landungen außerhalb militärischer Liegenschaften sind grundsätzlich genehmigt bzw. angemeldet und die Grundeigentümer darüber informiert.

Auch Knall- oder Leuchtmunition wird verwendet

Geflogen wird in Oberösterreich vor allem in den Bezirken Freistadt, Eferding, Linz Land, Rohrbach, Urfahr Umgebung, Grieskirchen, Perg, Steyr Land, Wels Land und Gmunden

Die Verwendung von Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition ist vorgesehen. Fallweise wird oranger oder grüner Signalrauch zur Markierung von Hubschrauberlandeplätzen außerhalb von Kasernen verwendet.

