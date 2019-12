Rund 100.000 Fahrzeuge sind an Werktagen täglich auf der Stadtautobahn (A7) in Linz unterwegs. "Allein in den vergangenen zehn Jahren ist der Verkehr im Bereich A1/A7 um 17 Prozent angestiegen", sagte Hartwig Hufnagl, Vorstand beim Autobahnbetreiber Asfinag, gestern bei einer Pressekonferenz. Vor allem der Bereich zwischen dem Knoten der A1/A7 und dem Bindermichl hat sich in dieser Zeit zur Stauzone entwickelt.