A25 bei Weißkirchen nach schwerem Unfall gesperrt

Kurz nach 17 Uhr hatte sich vor der Ausfahrt Weißkirchen ein schwerer Unfall ereignet. Laut ersten Informationen ist ein Auto rechts gegen eine Leitschiene geprallt. Ein weiteres Fahrzeug sei nicht beteiligt gewesen. Die Feuerwehr und das Rote Kreuz sind vor Ort. Die Autobahn wurde zwischen Weißkirchen an der Traun und Marchtrenk gesperrt. Inzwischen rollt der Verkehr wieder. Die Fahrzeuge werden am Pannenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

