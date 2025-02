A, B, 0: Die Krux mit den verschiedenen Blutgruppen

Zwar gelten rote Blutkörperchen von Menschen mit Blutgruppe 0 (Null, Rhesusfaktor negativ) als verträglich für alle, was ihre Träger als Universalspender begehrt macht. Generell aber muss genau abgestimmt und die Blutgruppe mehrfach kontrolliert werden. Bei falscher Blutgabe kommt es zur Verklumpung, was schwere Komplikationen und den Tod nach sich ziehen kann.

"Aktuell haben wir einen guten Bestand", sagt Blutzentralendirektor Dieter Forsthuber über die Lager. Man sei aber immer gefordert, einerseits ausreichend Konserven verfügbar zu haben, andererseits nichts vernichten zu müssen. Auch Blutkonserven haben ein Ablaufdatum.

Aktuell herausfordernd, sagt er, sei neben der Altersentwicklung der Bevölkerung, dass sich bei den Blutspenden die mitteleuropäische Blutgruppenverteilung widerspiegle – mit A und 0 an der Spitze. B-Gruppen, wie sie im arabischen Raum häufiger vorkämen, seien noch unterrepräsentiert, würden aber ebenso gebraucht. Hier müsse man vermehrt ansetzen, um Spender zu rekrutieren. Auch mit einer Attraktivierung der App "Mein Blut" will man das Blutspenden noch leichter zugänglich machen. Ab dem zweiten Halbjahr soll es möglich sein, sich mittels App einen Termin zu sichern und so Wartezeiten zu reduzieren.

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger