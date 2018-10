„Zwei derart schwere Verletzungen gleichzeitig hatten wir noch nie“

LINZ. Hochbetrieb am Montagmittag in der Unfallchirurgie des Linzer Medcampus 3: binnen einer halben Stunde werden zwei Patienten eingeliefert, die bei Forstarbeiten schwerste Verletzungen erlitten haben. In stundenlangen Operationen werden zwei Unterarme erfolgreich wieder angenäht.

Das erste Unfallopfer, ein 71-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Scheibbs, war gegen 9 Uhr Vormittag mit Forstarbeiten beschäftigt. Er verwendete dazu einen hydraulischen Holzspalter. Vermutlich geriet er laut der niederösterreichischen Polizei mit seinem linken Unterarm zwischen den Spaltkeil und einem Stück Holz und trennte sich den Unterarm dabei komplett ab, er hing nur noch an einem Stück Haut. Der Pensionist war während des Unfalls alleine. Im Schock schleppte er sich zu seinem etwa 100 Meter entfernten Nachbarn, der sofort die Rettung alarmierte. Der nur wenige Kilometer vom Unfallort entfernt in Ybbsitz stationierte Rettungshubschrauber C15 brachte den Patienten in das Linzer Krankenhaus.

Den schwierigen Eingriff übernahmen ab ca. 11.15 Uhr federführend die beiden Fachärzte Richard Schnelzer und Stefan Froschauer, die als ein sehr erfahrenes und eingespieltes Team bilden. Der Zeitdruck sei groß gewesen, denn „je körpernäher die Abtrennung erfolgt ist, desto schneller muss die Operation passieren, weil sonst das Muskelgewebe abstirbt“, sagt Froschauer im Gespräch mit nachrichten.at

Knochen mussten zusammengeschraubt und mikrochirurgisch die Sehnen wieder genäht werden. Acht Stunden dauerte die Operation, an der bis zu acht Ärzte beteiligt waren.

Keine Zeit zum Durchschnaufen

Zeit zum Durchschnaufen gab es im ehemaligen AKh der Stadt Linz aber nicht. Denn etwas später wurde vom Hubschrauber C10 eine zweite schwerverletzte Frau (58) eingeliefert. Auch sie war Montagvormittag mit Holzarbeiten beschäftigt gewesen. Sie hatte mit einer Kreissäge gearbeitet und war plötzlich mit dem Pullover in die Maschine geraten. Dabei wurde der Unterarm abgedreht und beinahe abgerissen. „Zwei derart schwere Verletzungen gleichzeitig hatten wir noch nie“, so der Oberarzt.

Um die beiden Operationen parallel bewältigen zu können, wurden alle planmäßigen Eingriffe gestoppt. „Das ganze Programm musste pausieren“, so Froschauer. Ein zweites OP-Team unter der Leitung des Spezialisten Manfred Behawy übernahm diesen Eingriff ab ca. 11.50 Uhr. Dieser war nach rund drei Stunden erfolgreich abgeschlossen. Das Team pausierte aber nicht, sondern unterstützte die nach wie vor operierenden Kollegen, damit auch diese einmal kurze Pausen einlegen konnten. „Es ist gut, wenn man sich einfach einmal kurz zurückziehen und eine Wurstsemmel essen kann“, so Schnelzer. Eingesprungen ist die Assistenzärztin Meike Klein. Die Zeit für Instruktionen war zwar kurz. „Aber die Schritte sind ohnehin einigermaßen klar. Das wichtigste ist, die Durchblutung wieder herzustellen“, sagt die Medizinerin. Nach getaner Arbeit hatte sie wie ihre Kollegen „ein gutes Gefühl.“

Den beiden Patienten ging es am Dienstag „den Umständen entsprechend gut“, teilte Pressesprecherin Astrid Petritz mit. Die angenähten Extremitäten seien „gut durchblutet“.

Der Niederösterreicher könnte bereits am Dienstag die Intensivstation wieder verlassen. Wie sich Nerven und Muskeln entwickeln, bleibe aber abzuwarten. Meist seien in solchen Fällen später noch weitere Eingriffe erforderlich, so die Mediziner.

