Zwei Promille: Zwei Innviertler bei Alko-Unfall verletzt

MOOSDORF. Zwei Verletzte forderte der Zusammenstoß zweier Autos am späten Nachmittag im Gemeindegebiet von Moosdorf (Bezirk Braunau am Inn).

Die Unfallstelle bei Moosdorf Bild: Daniel Scharinger

Rund zwei Promille Alkohol hatte ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn intus, als er am Mittwoch gegen 16:15 Uhr auf der Lamprechtshausener Bundesstraße unterwegs war.

Im Gemeindegebiet von Moosdorf kollidierte sein Fahrzeug in der Fahrbahnmitte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 18-Jährigen aus Braunau am Inn. Über den genauen Unfallhergang lagen am Abend keine Detailinformationen vor.

Beide Innviertler wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Die Rettung brachte sie nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Oberndorf bei Salzburg. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.

(Bild: Scharinger)

Die Freiwillige Feuerwehr Moosdorf stand für die Aufräumarbeiten mit drei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Die B 156 war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für den gesamten Fahrzeugverkehr total gesperrt, teilte die Polizei am Abend mit.

(Bild: Scharinger)

