Zusammenstoß mit Lkw: 19-Jähriger Welser ins Krankenhaus gebracht

WELS-LAND. An einer Kreuzung krachte der Pkw gegen ein Sattelgespann.

Durch den Anprall wurde der Pkw in eine Wiese geschleudert. Bild: Matthias Lauber

Dienstag Morgen kam es zu einem Zusammenstoß eines Lkws samt Sattelanhänger und eines Pkws auf der B1 im Gemeindegebiet von Marchtrenk. Der 19-jährige Pkw-Fahrer aus Wels fuhr Richtung Marchtrenk, als er an einer roten Ampel seine Geschwindigkeit verringern musste. Als diese auf Grün wechselte, beschleunigte er und kollidierte mit dem Sattelgespann, dass in Richtung Autobahnauffahrt A25 unterwegs war. Durch den Anprall mit dem Lkw eines 38-jährigen slowenischen Kraftfahrers wurde der Pkw in die Wiese zwischen den Autobahnauffahrten geschleudert. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht, die Unfallstelle wurde für fast zwei Stunden gesperrt.

