Zufallsfund änderte die Geschichte von "Stille Nacht"

Erst 1995 konnte eine Oberösterreicherin dank eines glücklichen Zufalls Licht in die tatsächliche Entstehungsgeschichte von "Stille Nacht" bringen.

Renate Ebeling-Winkler aus Seewalchen am Attersee arbeitete damals als Bibliothekarin im Salzburg Museum. "Zum Dank für ihre Arbeit zeigte ich meinen ehrenamtlichen Helfern einige ,Schätze’ des Museums, darunter Notenblätter des ‘Stille Nacht’-Komponisten Franz Xaver Gruber." Plötzlich sagte die pensionierte Gymnasialprofessorin Elisabeth Kruckenhauser: "Du, Renate, bei mir im Wohnzimmer hängt auch noch eine gerahmte, aber sicher nicht wertvolle Abschrift des Liedes."

Mehr zum Thema: Ein Lied, so still, dass es die ganze Welt hören kann

Von ihrem Haus am Mönchsberg oberhalb der Salzburger Altstadt brachte Kruckenhauser am nächsten Tag das Schriftstück, an dem die Zeit nicht spurlos vorübergegangen war und der weihnachtliche Familiengesang Gebrauchsspuren hinterlassen hatte, ins Museum zu ihrer Freundin.

"Auf den ersten Blick faszinierte mich die saubere und klare Handschrift des Verfassers", sagt Ebeling-Winkler. Bei der Stelle "Text von Joseph Mohr" mit der Jahreszahl "1816" stutzte sie jedoch, war doch Stand der Wissenschaft, dass "Stille Nacht" 1818 in Oberndorf entstanden war. Einen Schreib- oder Lesefehler konnte die Historikerin und Bibliothekarin rasch ausschließen.

Cognac zur Beruhigung

"Plötzlich erfasste mich ein Hochgefühl und ein Anflug von Nervosität", erinnert sich die Oberösterreicherin. Obwohl die Unterschrift Mohrs durch den abgekürzten Zusatz "manu propriae" als eigenhändig ausgewiesen war, lud sie Musikologen und Archivare ein, um ganz sicherzugehen, dass es sich um ein Original aus der Hand Mohrs handelte. "Sie verlangten wegen der sich abzeichnenden ‘Weltsensation’ nach Cognac zur Beruhigung", sagt Ebeling-Winkler mit einem Schmunzeln.

Daraufhin setzte ein medialer Ansturm ein, den niemand erwartet hatte. "Wir konnten uns vor Anfragen und Drehgenehmigungen nicht wehren." Doch es sollte noch etwas dauern, bis die rätselhafte Jahreszahl 1816 auf dem Notenblatt restlos entschlüsselt werden konnte und Mariapfarr als Entstehungsort des Textes ins Licht der Öffentlichkeit rückte. Wie das wertvolle Blatt Papier in den Besitz der Familie Kruckenhauser gelangte, ist bis heute ungeklärt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Seewalchen am Attersee Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.