Zuerst kommen die Sternschnuppen, dann der Schnee

OBERÖSTERREICH. Es ist wieder Zeit für Wünsche: Am Wochenende erreicht der Sternschnuppenstrom der Leoniden seinen Höhepunkt. Am Montag kann es erstmals in diesem Winter schneien.

Sternschnuppen lassen sich besonders gut beobachten, wenn die Umgebung nicht durch zu viel Licht "verschmutzt" ist. Bild: (Koberger)

Ganz ungetrübt wird sie nicht sein, die Sicht auf die bis zu 15 Sternschnuppen pro Stunde, die in den kommenden Nächten über den Himmel über Oberösterreich huschen könnten, wenn der Leoniden-Schauer seinen jährlichen Höhepunkt erreicht. Am besten sind die Glücksbringer in den frühen Morgenstunden in dunkler Umgebung zu sehen. Die höchsten "Fallraten" werden in der Nacht auf Sonntag erwartet.

Schon in der Nacht auf Samstag gibt es in vielen Teilen des Landes gute Chancen, einen Blick auf das Himmelspektakel zu erhaschen, sagt Michael Butschek, Meteorologe bei der ZAMG. "Allerdings könnte der Hochnebel den Beobachtern in manchen Regionen Oberösterreichs in die Suppe spucken", so der Wetterexperte. Vor allem am Alpenrand kann sich der Nebel hartnäckig halten. Besser sind die Chancen in höheren Lagen im Mühlviertel oder im Alpenvorland.

Beste Sicht auf den Bergen

Wer ganz sicher gehen will, der muss hoch hinaus: Die beste Aussicht hat man in jedem Fall in den Bergen. Die Nebelgrenze liegt in der Nacht auf Samstag bei 800 bis 900 Metern, darüber gibt es freie Sicht und keine Störung durch die Lichtverschmutzung, die für "Sternderl-Schauern" in den Ballungsräumen zum Problem werden könnte. Heiße Tipps wären etwa der Schafberg oder der Feuerkogel.

In der Nacht auf Sonntag ist die Wahrscheinlichkeit, sich etwas wünschen zu dürfen, noch höher. Butschek erwartet bessere Sicht als in der Nacht davor: "Es wird weniger Nebel geben, die Sicht dürfte in weiten Teilen des Landes klar sein." Astronomen zufolge soll das Himmelsleuchten noch bis zum 30. November zu beobachten sein.

Fotos und Video gesucht

Schal, Haube, Handschuhe und eine warme Jacke sind für Himmels-Beobachter jedenfalls Pflicht. Bei Windstärken von 30 bis 40 km/h fühlen sich die Temperaturen noch einmal um zehn Grad kälter an, als sie sowieso schon sind. "Die gefühlten Temperaturen liegen in der Nacht jenseits des Gefrierpunkts", so Butschek. Damit nähern sich der Werte nun endlich den typischen Temperaturen an.

Bilder gesucht: Wenn Sie eine Sternschnuppe beobachtet und fotografiert oder gefilmt haben, dann lassen Sie die OÖN-Community doch daran teilhaben und schicken Sie uns ein Foto oder Video an online@nachrichten.at, per Whatsapp oder auf Facebook. Gerne veröffentlichen wir Ihre Beiträge.

Auslöser des Himmelsschauspiels sind übrigens die Trümmerteile des Kometen 55P/Tempel-Tuttle. Sie treten in die Erdatmosphäre ein, wenn die Erde auf ihrer Umlaufbahn einmal pro Jahr mit der Teilchenwolke kollidiert. Den Namen gibt den Leoniden ihr Ausgangspunkt, der sogenannte Radiant, der im Sternbild des Löwen (lat. leo = der Löwe) steht.

Die ersten Schneeflocken des Winters

Wenn am Samstag die Christkindlmärkte in Linz eröffnen, erwartet uns stabiles und großteils sonniges Wetter. Einzig der eisig kalte Ostwind, der über freien Flächen Spitzen um 40 km/h erreichen kann, könnte die Stimmung am Punschstand etwas trüben. Frühwerte liegen bei minus drei bis drei Grad, die Tageshöchstwerte erreichen vier bis neun Grad. Ein ähnliches Bild zeigt sich am Sonntag.

Nach dem Wochenende könnte er dann endlich kommen, der erste Schnee der Wintersaison 2018/2019. Erstmals in diesem Winter wird es auch ein bisschen zu kalt für die Jahreszeit. Am Montag sind in allen Teilen des Landes ein paar Schneeflocken möglich. Eine richtige Schneedecke wird sich laut Butschek zwar nicht bilden, aber "die Wiesen und Dächer könnten schon ein wenig angezuckert sein", auch im Zentralraum.

Die detaillierte Wetterprognose für Ihre Region finden Sie hier

Die Wetterprognose für die kommenden Tage:

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema