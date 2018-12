Wolkig und grau: Wetter wird kein Kracher

LINZ. Nasser Silvestertag steht bevor – am Mittwoch kommt der Frost.

Die Wolkendecke könnte das eine oder andere Feuerwerk beeinträchtigen. Bild: Volker Weihbold

Den Mitternachtswalzer zu Silvester muss man wohl heuer mancherorts in Gummistiefeln tanzen: Denn das neue Jahr dürfte in Oberösterreich so beginnen, wie das alte endet: mit nassem und trübem Wetter.

Heute bleibt es weiterhin bewölkt, auch der Niederschlag legt keine Pause ein. Da die Schneefallgrenze zwischen 400 und 600 Metern liegt, ist im Zentralraum mit Regen zu rechnen. Die Temperaturen liegen hier bei etwa vier Grad. "Im Gebirge können allerdings zwischen zehn und 15 Zentimeter Neuschnee dazukommen, das dürfte die Skifahrer freuen", sagt die Meteorologin Ariane Pfleger von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

"Freundlicher" Neujahrstag

Auch in der Silvesternacht bleibt es bewölkt, stellenweise kann es noch regnen. Die Schneefallgrenze steigt allmählich auf rund 700 Meter an. Zumindest mit Glatteisgefahr müssten Autofahrer in vielen Teilen des Landes nicht rechnen, da die Temperaturen unter der Wolkendecke auch in der Nacht im Plus bleiben sollten. Ebenso ausbleiben dürften schlechte Sichtverhältnisse durch Nebelbildung, die von den vielen Feuerwerken ausgelöst werden kann.

"Allerdings könnte so manche Feuerwerksbetreiber stören, dass sie ihre Raketen nicht so hoch hinaufschießen können wie in anderen Jahren, weil diese sonst in der Wolkendecke verschwinden", sagt Pfleger. Der vergleichsweise freundlichste Tag der Woche dürfte der erste Jänner werden: Am Neujahrstag bleibt es weitgehend trocken, im Süden des Landes könnte sich sogar der eine oder andere Sonnenstrahl blicken lassen. Die Temperaturen dürften zwischen vier und sieben Grad im Zentralraum liegen.

Polare Kaltluft

Das etwas mildere Wetter ist jedoch nur von kurzer Dauer, schon gegen Abend dürften von Norden her wieder Schauer auftauchen. "Und in der Nacht auf Mittwoch erreicht uns eine Kaltfront", sagt Pfleger. "Die polare Kaltluft bringt Schneefall bis in die Niederungen." Auch mit stürmischem Nordwestwind mit Spitzen bis zu 80 km/h ist zu rechnen.

Die Kaltfront dürfte eine winterliche Wetterphase einläuten. Am Donnerstag kommen die Temperaturen aus heutiger Sicht auch im Zentralraum nicht über null Grad hinaus, vor allem im Norden liegen sie deutlich darunter.

