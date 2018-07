Wolfsverdacht: "Uns ist jetzt allen angst und bang"

UNTERWEIßENBACH. Sorge und Beunruhigung bei der Bevölkerung von Unterweißenbach nach einem vermutlichen Wolfsriss.

Tolerieren oder jagen? Am Wolf scheiden sich die Geister. Bild: APA

Zelteln mit seinen Schulfreunden und seinem sechsjährigen Bruder Lukas: Darauf hatte sich der zehnjährige Fabian Pointner aus Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) so gefreut. Doch daraus wird nichts: Zu groß ist die Angst vor einer Nacht im Freien. Denn alles deutet darauf hin, das sich in der Nähe des elterlichen Bauernhofes im Ortsteil Aglasberg ein Wolf herumtreibt.

In den Morgenstunden am Donnerstag war der "Räuber" um den Hof geschlichen - und hatte dabei seine Fährte im Sandboden des zu dem Anwesen gehörenden Reitplatzes hinterlassen. Mit einem Satz übersprang er den ein Meter hohen Elektrozaun um die angrenzende Schafweide und griff eines der zwölf trächtigen Muttertiere an. "Wahrscheinlich hat ihn der Motorlärm meines Autos verjagt, als ich gegen halb fünf Uhr in die Arbeit gefahren bin", sagt Schafhalter Manuel Pointner (38): "Ich habe ihn aber nicht bemerkt."

Als Pointners Gattin Michaela gegen 10.30 Uhr Nachschau hielt, entdeckte sie das schwer verletzte Schaf. Der Wolf hatte ihm eine klaffende Fleischwunde zugefügt. Das Tier musste notgeschlachtet werden. Gestern sicherte Wolf-Dietrich Schlemper, der Wildschadensberater der Landwirtschaftskammer, DNA-Spuren aus der Bisswunde, die jetzt im Labor der Veterinärmedizinischen Universität Wien ausgewertet werden. "In zwei bis vier Wochen werden wir Gewissheit haben, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat", sagte Schlemper den OÖN. Die Fußabdrücke auf dem Reitplatz würden aber "ziemlich eindeutig" von einem Wolf stammen.

Falls sich der Verdacht bestätigt, wird dem Landwirt der Schaden vom Land ersetzt. Doch der Wolf hat auch Spuren in den "Köpfen" hinterlassen. Pointner wird seine Schafe künftig in der Nacht im Stall einsperren. Auch seine Nachbarin Elisabeth Weichselbaum wird es mit ihren Rindern und Kälbern so halten. Pointners Mutter traut sich seither nicht mehr zum Schwammerlsuchen in den Wald, "und unser Lukas will nicht mehr allein schlafen", sagt sein Vater. Alle sind sich einig: "Der Wolf muss weg!"

Heuer schon der vierte "Fall"?

Unterweißenbach liegt im Nordosten des Bezirks Freistadt. Gerade dort häufen sich seit 2016 Sichtungen und Nutztierrisse. Auch heuer gab es schon zwei Verdachtsfälle: Vor vier Wochen in Liebenau - dort dürfte ein Kalb dem Wolf zum Opfer gefallen sein. Und am 30. Juni in Weitersfelden, 15 Kilometer von Unterweißenbach entfernt. Bilanz damals: fünf tote Schafe. Die DNA-Analyse in diesen Fällen wird kommende Woche erwartet. Bei den beiden Schafen, die Ende Mai in Weyer gerissen wurden, steht hingegen bereits fest: Es war ein Wolf.

