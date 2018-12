Wohnungsbrände in Traun und Wels

TRAUN/WELS. Zu zwei Wohnungsbränden mussten die Feuerwehrenam Samstag in Traun und Wels ausrücken.

Beim Würstelkochen eingeschlafen

Ein 50-Jähriger stellte am Samstag zwischen 22 und 23 Uhr in seiner Wohnung in Traun einen Topf mit Würstel zu. Anschließend schlief der Mann ein und wachte erst gegen 1:30 Uhr wieder auf. Starker Rauch hatte sich bereits in der Wohnung ausgebreitet.

Der Mann ging in die Küche, schaltete den Herd aus und brachte den brennenden Kochtopf ins Freie. Die herbeigerufene Feuerwehr durchlüftete die Wohnung.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest, der Wohnungsbesitzer wurde ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille.

Küchenbrand in Wels

Bereits am Samstagvormittag war in einer Wohnung in Wels ein Brand ausgebrochen, welcher von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Das Feuer war in der Küche im Bereich des Kühlschrankes ausgebrochen. Die 70-jährige Hausbewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels gebracht. Elf weitere Bewohner des Hauses wurden in Sicherheit gebracht.

Andere Wohneinheiten waren nicht betroffen, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema