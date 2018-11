Wo es in Oberösterreich die meisten Autos gibt

LINZ. In Oberösterreichs Bezirken hat die Zahl der Autos deutlich stärker zugenommen als Einwohnerzahl. Allein in der Landeshauptstadt Linz ist die Zahl der Pkws pro 1000 Einwohner in den vergangenen Jahren gesunken.

In Linz gibt es zwar viel Verkehr, die Zahl der Auto pro 1000 Einwohner ist aber die geringste in ganz Oberösterreich. Bild: (Volker Weihbold)

Viel Verkehr zu fast jeder Tageszeit, Stau, Parkplatznot und schlechte Luft: Dass es in Oberösterreich immer mehr Autos gibt, ist kein Trugschluss, sondern Fakt. Außerhalb von Linz nahm die Zahl der Autos seit dem Jahr 2010 deutlich stärker zu als die Einwohnerzahl, zeigen Zahlen der Statistik Austria, die der Verkehrsclub Österreich am Dienstag veröffentlicht hat.

In den Städten Linz (507), Steyr (566) und Wels (588) ist in Oberösterreich die Zahl der Autos pro 1.000 Einwohner am niedrigsten, in den Bezirken Grieskirchen (663), Rohrbach (667) und Eferding (671) am höchsten, wie diese Grafik zeigt:

"Außerhalb von Linz nimmt die Zahl der Autos stärker zu als die Bevölkerungszahl. Diese Entwicklung verteuert die Mobilität der Haushalte, erhöht die Staugefahr und erschwert das Erreichen der Klimaziele", sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, dass nur in Linz, Steyr und Wels der Pkw-Motorisierungsgrad unter 600 pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt. Die meisten Autos im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es im Bezirk Eferding mit 671 Pkw pro 1.000 Einwohner, im Jahr 2010 waren es mit 615 deutlich weniger.

Sehr hoch ist die Anzahl der Autos auch in den Bezirken Rohrbach (667 Pkw pro 1.000 EW),. Grieskirchen (663 Pkw pro 1.000 EW), Ried im Innkreis (Pkw pro 1.000 EW) und Wels Land (661 Pkw pro 1.000 EW).

Schere zwischen Stadt und Land wird Größer

"Die Schere zwischen Stadt und Land geht beim Autobesitz immer weiter auseinander. Das sieht man auch daran, dass nur in Linz seit dem Jahr 2010 die Bevölkerungszahl stärker gestiegen ist als die Zahl der Autos", macht VCÖ-Experte Gansterer aufmerksam. In Linz kommen auf 1.000 Einwohner 504 Pkw, im Jahr 2010 waren es 507, aber im Jahr 2016 war der Motorisierungsgrad mit 502 niedriger als im Vorjahr.

Der VCÖ meint, dass auch in den ländlicheren Regionen die teure Auto-Abhängigkeit verringert werden kann. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Siedlungsentwicklung und die Wohnbaupolitik. "Wenn Ortskerne gestärkt werden und Betriebe so angesiedelt werden, dass die Beschäftigten sie auch gut mit Bus, Bahn oder Fahrrad erreichen können, dann sind die Menschen auch weniger aufs Auto angewiesen und können ihre Ausgaben für Mobilität verringern", sagt Gansterer.

Neben einem dichten Öffentlichen Verkehrsnetz seien häufige Verbindungen heutzutage auch außerhalb der klassischen Pendlerzeiten wichtig.

1 Kommentar Maunchmal-muass-sei (128) 06.11.2018 11:28 Uhr "Außerhalb von Linz nimmt die Zahl der Autos stärker zu als die Bevölkerungszahl. Diese Entwicklung verteuert die Mobilität der Haushalte, erhöht die Staugefahr und erschwert das Erreichen der Klimaziele", sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer.

"Wenn Ortskerne gestärkt werden und Betriebe so angesiedelt werden, dass die Beschäftigten sie auch gut mit Bus, Bahn oder Fahrrad erreichen können, dann sind die Menschen auch weniger aufs Auto angewiesen und können ihre Ausgaben für Mobilität verringern", sagt Gansterer.



Soweit die Theorie ...

Und wo genau siedeln sich die Betriebe tatsächlich an? Und wie ist das mit der Zumutbarkeit von Fahrzeiten von und zur Arbeitsstätte? Und wie ist das mit dem Statussymbol Auto bzw. mit dem Gefühl von "Freiheit", das mit dem Auto verbunden wird? Und so weiter ... Antwort schreiben

