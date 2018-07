Wo Kinder Berge versetzen können

Der Raum, in dem der Nachwuchs auf eigene Faust herumstreifen darf, hat sich ins Hausinnere verlagert. Obwohl Hinfallen in der Natur so wichtig wäre.

Springen, hinfallen und wieder aufstehen: Kinder müssen ihre eigenen Grenzen kennenlernen. Bild: Czerny

Wenn sich Thomas Poltura an seine Kindheit erinnert, waren da kleine Felsen und große Bäume, auf die er oft geklettert und von denen er fast genauso oft wieder hinuntergefallen war. Da war ein Rad, mit dem er über die Straßen gedonnert ist, da waren Gräben zum Frösche fangen, Flüsse zum Baden und Wiesen für Purzelbäume. Er hat sich schmutzig gemacht, sich Kratzer geholt und sich die Tränen von der Sonne trocknen lassen. Jetzt, mehr als 40 Jahre später, ist Thomas Poltura Vorstand des oberösterreichischen Alpenvereins und erkennt im Umgang mit Kindern vor allem ein großes Problem: Angst.

Die Angst der Eltern, ihre Kinder könnten sich beim Toben im Freien verletzen. Sie könnten über Zäune klettern, beim Laufen stürzen, sich im Wald verirren, oder beim Queren der Straße ein Auto übersehen. Also werden sie beschützt. Auf dem Weg zur Schule, auf dem Spielplatz und im Park. Auf eigene Faust dürfen sie nur dort herumstreifen, wo das Risiko auf ein Minimum beschränkt werden kann. In den eigenen vier Wänden unter vier wachsamen Augen. Ob ein Surf-Tag im Internet nicht gefährlicher ist als einer auf dem See?

Hinfallen will gelernt sein

Dabei wäre das Hinfallen so wichtig, um es später vermeiden zu können. "Als Kind musst du dir selbst die Grenzen aufzeigen dürfen. Hinzufallen ist schmerzhaft, aber ganz normal. Das kannst du nur lernen, wenn du stürzt und danach wieder aufstehst", sagt Poltura.

"Es ist natürlich tragisch, wenn sich ein Kind bei einem Sturz vom Baum die Hand bricht. Aber deswegen brauche ich im Kindergarten nicht die Bäume absägen, oder am Spielplatz die Klettergerüste entfernen. Das Hinfallen ist eine wichtige Erfahrung für die Entwicklung", sagt der Alpenvereins-Chef.

"Es ist schon passiert, dass uns Eltern für ein Sommercamp oder einen Kurs ihre Kinder anvertraut haben und uns gleichzeitig gewarnt haben, dass absolut nichts passieren darf", sagt Poltura. Es bestehe die Gefahr, dass aus Angst vor Konsequenzen die Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Kinder würden Abenteuer brauchen und Eltern, die sie bei diesen Abenteuern begleiten. Bei einer Bergwanderung mit Kindern könne man viele dieser Abenteuer gleichzeitig erleben. Vorausgesetzt, man übertreibt es nicht.

"Der Gipfel ist den Kindern im Regelfall ziemlich egal. Das darf nicht das Ziel sein", sagt Poltura. Für ihn gilt eine klare Faustregel: "Kinder bis vier Jahre dürfen nur etwa 400 Höhenmeter zugemutet werden, Achtjährigen höchstens 800 Höhenmeter. Der Weg muss spannend sein, nur auf einer Forststraße zu spazieren ist den Kindern viel zu langweilig. Bäche, Bäume, Wälder und vielleicht kleine Felsen zum Kraxeln sind das Richtige", sagt er.

Dem Nachwuchs dürfe aber nicht zu viel zugemutet werden: "Klettersteige sind ein heikles Thema. Wenn sie nicht explizit als kindertauglich ausgeschrieben sind, auch wenn sie noch so einfach scheinen, rate ich davon ab", sagt Poltura und rät gleichzeitig zu etwas anderem: "Eine Hüttenübernachtung ist für Kinder etwas ganz Besonderes." Zwei Tage in der frischen Luft der wilden Natur und sie bekommen das Gefühl, Berge versetzen zu können.

Tipps für eine erfolgreiche Bergtour für die ganze Familie

Erwartungshaltung

Das Wichtigste für das Gelingen einer Bergwanderung mit der Familie ist die richtige Erwartungshaltung. Die Eltern begleiten die Kinder in die Berge, nicht umgekehrt. Der Nachwuchs will unterhalten werden, nicht schnurstracks und schnell einen Gipfel erklimmen. Nicht „Stop or Go“ sondern „Stop and Go“ ist die Devise. Wer Kinder überfordert, riskiert, ihre Begeisterung für die Natur zu schmälern. Fünf Stunden sind das Maximum der täglichen Marschzeit.

Essen und Trinken

Kinder haben einen hohen Flüssigkeitsbedarf: Mindestens einen bis zwei Liter pro Person und Tag gehören in den Rucksack. Für die Jause gilt: Was im Tal schmeckt und gesund ist, ist auch für die Bergtour geeignet. Obst, Müsliriegel, Wurst- oder Käsebrot sind ideal. Süßigkeiten sollten nur als kleines Extra dienen.

Die richtige Ausrüstung

Viele Kinder wollen ihren eigenen Rucksack mit den wichtigsten Utensilien tragen: Kuscheltier, Trinkflasche, kleine Jause, wichtige Fundstücke. Gesamtgewicht des Rucksacks: maximal zehn Prozent des Körpergewichts. Sonst gilt auch das, was für erwachsene Bergwanderer gilt: Bergschuhe, Funktionskleidung, Sonnenschutz. Kinder erhitzen sich schneller, kühlen aber auch rascher aus als Erwachsene.

Sicherheit

Die Sicherheit der Unternehmung ist oberstes Gebot: Durch eine gute Tourenplanung lassen sich mögliche Gefahren vermeiden. Kinder vergessen Anweisungen schnell, im Aufstieg sollte der Erwachsene bei steilen Wegabschnitten deswegen dicht hinter dem Kind bleiben, um mögliche Ausrutscher abzufangen oder um bei großen Stufen Hilfestellung zu geben. Kinder dürfen bei einer Wanderung niemals Angst verspüren. Steinschlaggefährdete Wege müssen gemieden werden, mit Kindern sollte man als „Schönwetterwanderer“ unterwegs sein.

Spaß und Spannung

Das Wichtigste bei einer Bergtour mit Kindern ist der Spaß. Wenn Freunde dabei sind, ist der Nachwuchs gleich viel motivierter. Auf einfachen Wegabschnitten können die Kinder auch einmal vorauslaufen und den Pfad suchen. Längere Gehzeiten kann man leicht mit Entdeckungs- und Beobachtungsphasen auflockern.

