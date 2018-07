Wilde Flucht von 18-jährigem Autofahrer mit Pfefferspray gestoppt

GROSSRAMING. Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Steyr-Land am Mittwoch in Großraming.

Dem vorausgegangen war ein Unfall, den der 18-Jährige am Mittwoch am Nachmittag in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) verursachte hatte: Er war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Parkbank und einen Mistkübel geprallt, die beide schwer beschädigt wurden.

Nach dem Fahrer wurde eine Fahndung eingeleitet, im Zuge derer fand die Polizei das Fahrzeug in Großraming. Als die Beamten 18-Jährigen mit Hilfe eines quer gestellten Polizeiautos aufhalten wollten, fuhr der jedoch über eine Böschung und um den Dienstwagen herum und raste anschließend davon. Auf seiner Flucht beschädigte er Verkehrszeichen, während eines Überholmanövers zwang er eine entgegenkommende Lenkerin, auf das Bankett zu fahren, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die Frau schlitterte mit ihrem Auto daraufhin über eine Böschung hinunter.

Auch der Versuch, den Lenker mit Hilfe eines Lkw auf der B115 in Großraming zum Anhalten zu zwingen, scheiterte, weil er über eine Böschung auf eine Nebenstraße fuhr. Erst als der 18-jähriger auf einer Wiese langsamer unterwegs war - ein Reifen war beschädigt - stoppte die Polizei seine Flucht, in dem sie ihn durch ein geöffnetes Fenster mit Pfefferspray besprühten. Der Jugendliche wurde festgenommen.

