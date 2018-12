Wieder Unfälle durch Alkolenker

GEINBERG/ LINZ. Experte: Hohe Kontrolldichte sei effektiver als drakonische Strafen.

Er war am Steuer eingeschlafen. Diese Erklärung lieferte ein 17-jähriger Innviertler der Polizei, nachdem er am Sonntag gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto frontal in einen entgegenkommenden Wagen gekracht war. Die Lenkerin (40) des zweiten Pkw und ihr mitfahrender Ehemann (42) wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Alkotest bei dem 17-Jährigen ergab etwa ein Promille.

Es war nicht der einzige derartige Vorfall am Wochenende: Am Samstagnachmittag fuhr ein 30-jähriger Autofahrer in Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) gegen einen Baum. Er hatte 1,38 Promille im Blut. In Schwanenstadt beschädigte ein alkoholisierter Lenker (28) während einer Fahrt durchs Stadtgebiet mehrere abgestellte Autos teils schwer, ehe er frontal gegen eine Hausmauer prallte. Die Polizei ermittelt, ob es sich um jenen Autofahrer handelt, der um die gleiche Zeit in derselben Gegend einen Fußgänger rammte und ihn einfach liegen ließ.

Kein Kavaliersdelikt

Dass sich Unfälle mit Alkolenkern gerade jetzt häufen, überrascht den Verkehrspsychologen Peter Jonas vom Institut "Gute Fahrt" keineswegs, locken doch allerorts Punschstände und Weihnachtsfeiern: "Wo gefeiert wird, wird auch mehr getrunken. Damit steigt die Anzahl der Gelegenheiten, Fehler zu machen."

Um das Problem besser in den Griff zu bekommen, brauche es sowohl Bewusstseinsbildung als auch Polizeikontrollen. "Natürlich muss man Lenkern die Gefährlichkeit des Fahrens unter Alkoholeinfluss vermitteln", sagt Jonas. "Das alleine reicht aber nicht, es braucht auch die abschreckende Wirkung von Kontrollen." Dabei sei eine hohe Kontrolldichte effektiver als drakonische Strafen. Je höher die Wahrscheinlichkeit erwischt zu werden, desto mehr Lenker lassen nach ein, zwei Punsch das Auto lieber stehen.

Als Kavaliersdelikt gelte Alkohol am Steuer heutzutage aber nicht mehr, sagt Jonas: "Die Anzahl der Führerscheinentzüge aus diesem Grund ist bundesweit rückläufig." (wal)

