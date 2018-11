Wieder Bankomat aus Foyer gerissen

LENZING. Täter schlugen dieses Mal in Lenzing zu: Die Verdächtigen konnten der Polizei entkommen.

Der Tatort war eine Sparkassen-Filiale in Lenzing. Bild: laumat

Dreiste Diebe haben es in Oberösterreich derzeit auf Bankomaten abgesehen. Erst in der Vorwoche schlug eine Bande in Mettmach im Bezirk Ried zu, scheiterte aber daran, den fast 500 Kilo schweren Bankomaten abzutransportieren.

Gestern Nacht in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) hatten die Diebe aber mehr Erfolg, sie konnten samt der Beute entkommen (nachrichten.at berichtete). Es war gegen zwei Uhr früh, als drei unbekannte Täter ins Foyer der Bank eindrangen, indem sie mit Gewalt die elektrische Schiebetür aufzwängten.

Anders als in Mettmach, wo ein Zeitungsausträger die Bankomatdiebe beobachtet hatte, gab es in Lenzing keine Zeugen. Die Unbekannten fixierten, wie eine Woche zuvor im Innviertel, den Bankomaten mit einem starken Spanngurt, der der Sicherung von Lkw-Ladungen dient. Im Anschluss rissen sie das Gerät mit dem Auto aus der Verankerung. Daraufhin wurde der Alarm ausgelöst. Die Täter schafften es dieses Mal, den Bankomaten ins Auto zu laden und zu flüchten, ehe die Polizei eintraf. Die Exekutive leitete eine Fahndung ein. Gegen 3.52 Uhr sichtete eine Streife in Mondsee ein verdächtiges Auto.

Der Polizei davongelaufen

Der Fahrer widersetzte sich den Anhalteversuchen der Beamten und gab Gas. Der Verdächtige fuhr etwa 100 Meter weiter, stellte das Fahrzeug am Fahrbahnrand ab und rannte davon. Der Wagen war in Mauerkirchen gestohlen worden. Im Inneren fanden die Polizisten Einzelteile des Bankomaten, den Tresor mit dem Geld dürften die geflüchteten Täter aber erbeutet haben. Auch ein zweites Auto beobachteten die Streifenpolizisten, das dem Fluchtwagen hinterherfuhr. Beim Lenker dieses roten Pkw dürfte es sich um einen Komplizen gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei vermutet, dass es sich um eine Tätergruppe handelt, "die in abwechselnder personeller Zusammensetzung vorgeht", sagt ein Ermittler. Elf solcher Taten hat die Polizei heuer schon gezählt. In rund der Hälfte der Fälle seien die Täter gescheitert. Fälle von Bankomatsprengungen dürften aber auf das Konto einer anderen Bande gehen.

