Wie ein Welser seine Tochter aus einem Gefängnis in Kolumbien befreien konnte

WELS. Studenten drehten Dokumentation über den Kampf eines Vaters um sein inhaftiertes Kind.

Höfer in der Altstadt von Bogotá. Kolumbien wurde für ihn während der Inhaftierung seiner Tochter zur zweiten Heimat. Bild: Privat

Wenn Robert Höfer über seine Zeit in Kolumbien spricht, dann tut er das mit einem sanften Lächeln. Dabei waren diese Jahre die schlimmsten seines Lebens.

Im Dezember 2011 war eine seiner drei Töchter mit 2,4 Kilogramm Kokain im Koffer am Flughafen von Kolumbiens Hauptstadt Bogotá erwischt worden. "Schreiben Sie N.", verschweigt Höfer zwecks Identitätsschutz den Vornamen der jungen Frau. Dass die damals 23-Jährige von ihrem kolumbianischen Freund in eine Falle gelockt wurde, steht für ihren Vater außer Frage: "Meine Tochter landete unschuldig im Gefängnis", sagt der in Wels lebende Innviertler.

Dreieinhalb Jahre im Gefängnis

1262 Tage saß N. in einem Frauengefängnis in Bogotá ein. Im Frühjahr drehten Studenten der Fachhochschule Salzburg einen Dokumentarfilm: "El Austriaco" handelt vom unbändigen Kampf eines Mannes um die Freilassung seiner Tochter aus dem "Vorhof der Hölle". Mit diesen Worten beschrieb Höfer nach N.s Rückkehr aus Kolumbien die im Gefängnis herrschenden Zustände. 20 Mal machte er sich auf die Reise nach Südamerika. Mehrere Anwälte waren mit dem Fall betraut. Um seinem Kind in dieser schweren Zeit so nah wie möglich zu sein, musste der Werbekaufmann auch seine Firma stilllegen.

Ihre Freilassung nach halber Strafdauer verdankt die junge Frau, die heute in Wien lebt, dem Vatikan. Und das kam laut Höfer so: "Ein Bauer in meiner Heimatgemeinde riet mir, mit dem Reisebusunternehmer August Heuberger aus Peuerbach Kontakt aufzunehmen." Höfer tat, was ihm geraten wurde. Während einer Pilgerfahrt nach Rom spielte der Peuerbacher Unternehmer seine guten Verbindungen aus: "Die Unterlagen über meine Tochter landeten tatsächlich auf dem Schreibtisch des Papstes", betont Höfer.

Kardinal half bei Freilassung

2015 ging alles ganz schnell. Nach Intervention des Kardinals von Bogotá wurde das Strafausmaß herabgestuft. Am 10. Mai kam N. schließlich frei. Am 31. Juli erhielt Höfer aus Bogotá die Nachricht, dass einer Ausreise seiner Tochter endlich stattgegeben wird.

Die Folgen der Haft sind der heute 26-Jährigen kaum anzumerken: "Sie sprach bei ihrer Verhaftung schon fließend Spanisch. Das hat ihr immens geholfen, die dreieinhalb Jahre gut zu überstehen."

In diesem Frühjahr flog Höfer mit dem Filmteam aus Salzburg nach Bogotá, um Interviews zu drehen. Zu Wort kommen in der Doku unter anderem der ehemalige Polizeichef von Kolumbien, General José Serrano, eine Zellengenossin und der frühere Sprecher des Außenamtes und jetzige Regierungssprecher, Peter Launsky-Tieffenthal. Die Premiere findet demnächst in Salzburg statt.

In den Jahren der Ungewissheit sammelte Höfer wertvolle Erfahrungen: "Hilfreich war für mich, dass ich aus dem ,warum passiert mir so etwas’ ein , wofür passiert mir so etwas’ machen konnte".

