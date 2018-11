Wie Linzer Wissenschafter aus Abfall Bauteile für Autos entwickeln

LINZ. An der JKU wurde eine Methode erarbeitet, um recycelte Carbonfasern nutzen zu können.

Stelzer und Major mit dem Presswerkzeug für ihren Getriebequerträger Bild: privat

Kann man Bauteile für Autos aus Abfall herstellen? Geht es nach Forschern der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz, lautet die Antwort: Man kann. Wissenschafter des Institutes of Polymer Product Engineering haben eine neue Pressmethode entwickelt, die den Einsatz von recycelten Carbonfasern im Automobilbau ermöglicht. Benutzt werden diese Fasern, die sich durch ihr geringes Gewicht auszeichnen, etwa in der Luftfahrt, bei der Herstellung von Sportgeräten wie Rennrädern oder eben in der Autoindustrie.

Im November wurde ein auf diese Weise hergestelltes Bauteil, ein Getriebequerträger, auf einer der größten europäischen Messen für Verbundwerkstoffe, der "Composites Europe", vorgestellt.

Fasern aus Flugzeugen

Der Idee zugrunde liegt der Umweltgedanke. "Das Projekt befasst sich mit der Problematik der Abfallreduzierung von Carbonfasern", sagt Projektleiter Philipp Stelzer, der bei Institutsleiter Zoltan Major seine Dissertation zu diesem Thema verfasst. "Nachhaltigkeit ist Thema Nummer eins. Daher wollten wir nachhaltige Bauteile entwickeln."

Doch so unkompliziert wie bei Altpapier ist das nicht. Eine der große Fragen lautete, wofür sich derartige Fasern eignen könnten. "Das ist nicht so einfach, weil die mechanischen Eigenschaften bei recyceltem Material stärker streuen", erklärt Stelzer. Das bedeutet, dass etwa die Festigkeit weniger konstant ist als bei neuen Fasern. Dies galt es zu beheben, beschäftigten sich die Forscher doch mit der Herstellung von hochbelasteten Fahrzeugkomponenten.

In weiteren Schritten erforschten die Wissenschafter, wie die Materialien gemischt werden müssen und wie sie unter Belastung reagieren. Benutzt wurden recycelte Fasern aus der Luftfahrtindustrie. Unterstützung kam von den Unternehmen Engel Austria, Alpex und Hexcel. Derzeit wird an der JKU eine Life-Cycle-Analyse durchgeführt, eine Art Ökobilanz der Methode.

Geringere Kosten

Deren Vorteile würden über den ökologischen Aspekt hinausgehen, sagt Stelzer: "Das Verfahren verkürzt die Produktionszeit und verringert die Kosten. Außerdem erlaubt die neue Presstechnologie, komplexere Geometrien herzustellen als bei konventionellen kohlenstofffaserverstärkten Kunststoff-Bauteilen."

Allerdings handelt es sich bei der Arbeit um eine Machbarkeitsstudie, der hergestellte Getriebequerträger ist ein Prototyp. Bis tatsächlich Recycling-Autos durch die Straßen fahren, dürfte noch ein wenig Zeit vergehen. (wal)

