Wespe löste Unfall aus

RIED IM INNKREIS. Insekt schwirrte während Fahrt im Auto herum.

Eine Wespe wollte eine 27-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Ried am Samstagnachmittag verscheuchen, die im Wageninneren auf der Fahrt von Waldzell nach Ried vor ihrem Gesicht schwirrte. Dabei wurde die Frau derart abgelenkt, dass sie mit ihrem Pkw ein entgegenkommendes Fahrzeug touchierte, von der Straße abkam und gegen einen Zaun prallte. Die Lenkerin wurde verletzt und ins LKH Ried gebracht.

Serienweise ereigneten sich am Wochenende wieder Zweiradunfälle. Am Samstagvormittag schlitterte ein 45-jähriger Motorradfahrer im Gemeindegebiet von Schönau im Mühlkreis aus einer langgezogenen Linkskurve und stürzte. Er wurde verletzt und ins UKH Linz gebracht.

In Altmünster fuhr ebenfalls am Samstagvormittag ein 55-jähriger Slowake von einem Parkplatz auf die B 145 nach Gmunden. Er übersah dabei einen 51-jährigen Gmundner, der mit seinem 13-jährigen Sohn am Sozius auf dem Motorrad fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, Vater und Sohn mussten ins Salzkammergutklinikum Gmunden gebracht werden.

Gegen die Leitschiene prallte ein 21-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Linz-Land Samstagnachmittag bei einem Sturz auf der B 119 in Dimbach auf der Fahrt nach Grein. Der Biker wurde verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in den MedCampus III nach Linz geflogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema