"Wenn der See warm wird, halte ich es nicht mehr aus"

OBERTRAUN. Sportler aus sechs Nationen schwimmen heute im Hallstätter See.

Hallstätter See: Derzeit weniger als fünf Grad – ein Genuss für Josef Köberl Bild: Hörmandinger

Böse Zungen behaupten ja, im Hallstätter See könne man das ganze Jahr über Eisschwimmen. Aber das stimmt natürlich nicht. Weniger als fünf Grad Celsius muss das Wasser schon haben, damit man von "Eisschwimmen" reden darf. Der Hallstätter See erfüllt diese Voraussetzung derzeit. In der Bucht von Obertraun geht deshalb heute ab 9.30 Uhr das internationale Ice Swimming über die Bühne. 46 Wassersportler aus sechs Nationen können aus sieben Bewerben auswählen. Von der 50-Meter-Kurzdistanz für die Softies bis zur 500-Meter-Strecke für Unerschrockene.

Josef Köberl schwimmt alle sieben Bewerbe. Der 41-jährige Grundlseer, der in Wien lebt, ist Präsident der österreichischen Eisschwimmvereinigung ISA und damit der Kopf einer rasch wachsenden Szene. "Unser Sport verzeichnet in Österreich jährliche Zuwachsraten von 20 Prozent", sagt er.

Köberl geht im Winter jeden Tag schwimmen. In Wien gibt es dazu die Donau. Mit steigenden Wassertemperaturen sinkt jedoch sein Ehrgeiz. "Ab 23 Grad halte ich es im Wasser nicht mehr aus", sagt er. Im Sommer übt er Sport deshalb im Trockenen aus.

Köberls Körper hat sich an das eiskalte Wasser längst gewöhnt. "Manche Eisschwimmer machen mentale Vorbereitungsübungen, bevor sie ins Wasser steigen", sagt der kernige Salzkammergütler. "Ich halte das für übertrieben. Wichtig ist nur, kontrolliert und konzentriert ins Wasser zu gehen. Du musst mit dem Bauch atmen, das belastet den Körper weniger." 20 Minuten lange Aufenthalte im Wasser sind für Köberl danach kein Problem.

Für das Publikum der Schwimmbewerbe gibt es beheizte Zelte mit Schmankerln und der einen oder anderen Überraschung. Eine davon dürfen wir verraten: Abends kommt der Nikolaus auf dem Seeweg nach Obertraun. Der Feigling schwimmt allerdings nicht. Nikolo lässt sich in einer Plätte (in Obertraun "Fuhre" genannt) über den Hallstätter See rudern.

