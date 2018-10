Wenn Passanten mutig einschreiten: Zivilcourage stoppte Diebe in Linz

LINZ. Geldbörsen, Parfüms, Handtaschen: Mehrfach griffen Bürger zuletzt beherzt ein, um Kriminelle zu stoppen. Die Polizei begrüßt das, warnt aber davor, sich in Gefahr zu begeben.

Langfinger haben es derzeit schwer in Oberösterreich, "erfolgreich" zu sein. Erneut hat diese Woche ein Passant Zivilcourage gezeigt und einen Dieb gestellt, der einer Mühlviertlerin in einem Linzer Geschäft die Brieftasche gestohlen hatte. Der junge Mann lief dem Täter am Montag hinterher, bekam den Rumänen zu fassen und brachte ihn ins Geschäft zurück.

Die 29-Jährige aus Niederwaldkirchen (Bezirk Rohrbach) war in der Linzer Innenstadt unterwegs. In einem Schuhgeschäft auf der Landstraße war sie gerade dabei, ein Paar anzuprobieren, und legte ihre Geldbörse zur Seite. Auf diesen Moment schien der Taschendieb nur gewartet zu haben.

Bankomatkarte wieder retour

Er griff nach der Geldbörse und rannte aus dem Geschäft Richtung Hafferlstraße davon. Ein 26-jähriger Linzer reagierte geistesgegenwärtig und nahm die Verfolgung auf. Er konnte den 49-Jährigen stoppen. Der Täter gab dem Opfer die Geldtasche zurück. Der Mühlviertlerin blieb viel Ärger erspart, denn in ihrem Portemonnaie befanden sich nicht nur 35 Euro, sondern auch Führerschein, E-Card und Bankomat- und Kreditkarte. Der Dieb wurde von der Polizei auf freiem Fuß angezeigt.

Mehrfach griffen zuletzt Passanten mutig ein, um Kriminelle zu stoppen. Als ein Georgier Ende September Parfüms um rund 900 Euro aus einem Drogeriemarkt stahl und dabei einer Verkäuferin auch noch einen Stoß versetzte, fasste sich eine Kundin ein Herz und nahm die Verfolgung auf. Der Täter schleuderte noch einige der Parfümflaschen in Richtung seiner Verfolgerin, traf sie aber nicht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Auf der Mozartkreuzung gelang es dann weiteren Passanten, den Täter zu ergreifen und der Polizei zu übergeben. Der 37-Jährige wurde festgenommen.

Ebenfalls Ende September stoppten Passanten einen Ladendieb in Walding, der in einem Supermarkt zugeschlagen hatte. Der 49-jährige Rumäne stahl aus dem Einkaufswagen die Handtasche einer Kundin (57), in der sich rund 500 Euro sowie Bankomat- und Kreditkarte befanden. Die 57-Jährige eilte dem Täter hinterher, eine Mitarbeiterin des Geschäfts rief sofort die Polizei zu Hilfe.

Der Rumäne lief in ein nahe gelegenes Maisfeld, wo die Flucht ein Ende nahm. Denn Passanten umstellten das Feld, und der Dieb stellte sich aufgrund seiner aussichtslosen Situation den Polizeibeamten.

Von Seiten der Polizei wird diese Zivilcourage grundsätzlich begrüßt, die Beamten warnen aber davor, sich in Gefahr zu begeben, vor allem dann, wenn der Täter offenkundig bewaffnet ist.

3 Fragen an... Adi Wöss

Der Beamte ist seit 29 Jahren bei der Polizei und seit 2004 als Präventionsspezialist tätig.

Zivilcourage ist lobenswert, aber wo sind die Grenzen des Handelns?

Ganz klar dort, wo man sich offenkundig in Gefahr begibt, etwa wenn der Täter offensichtlich bewaffnet ist. Dann sollte die Verfolgung eines solchen Täters ein Tabu sein. Einen unbewaffneten Täter zu verfolgen, ist deswegen gut, weil man ja auf Distanz bleibt und der Polizei den Fluchtweg mitteilen kann. Den Täter festhalten sollte man aber nur, wenn man es sich auch zutraut.

Gilt dies auch bei Einbrecher?

Diebe sind im Regelfall nicht bewaffnet und auch der Einbrecher hat kein Interesse an einer Konfrontation, er ist ja auf die Vermögenswerte aus. Bei einer Konfrontation mit einem Einbrecher besteht aber die Gefahr einer Eskalation, weil sich der Täter in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet.

Was sollte man bei einer solchen Konfrontation dann tun?

Man sollte sich in dieser Situation am besten in einen sichereren Raum zurückziehen, sofern möglich und mit dem Handy die Polizei alarmieren.

