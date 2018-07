Welser ging mit Pfefferspray auf Autofahrer los

Wahrscheinlich war der 66-jährige einfach nur entnervt, weil man in Wels unbestraft durch die Straßen rasen kann. Ich weiß, wovon ich spreche, wohne ich doch an so einer "Siedlungssammelstraße", die durch das Schlafen der Polizei zur Rennstrecke geworden ist. Auch in der Nacht wird so rowdyhaft gefahren, dass es einem im Bett aushebt. Die Polizei spezialisiert sich daher eher auf den ruhenden Verkehr, Strafmandat fürs Falschparken, als den fließenden Verkehr zu überwachen, nach dem Prinzip, wenn ich nichts sehe muss ich auch nichts tun. Warum man in einer Stadt die Geschwindigkeit nicht begrenzen kann, verstehe ich nicht. Das würde den Verkehr drastisch verringern und die leeren Autobahnen, die in der Landschaft stehen, würden besser ausgelastet werden. Aber vielleicht rasen auch Polizisten privat?