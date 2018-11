Weiterhin keine Spur von "ausgeborgter" Polizei-Waffe

LINZ. Polizist händigte Unbekanntem, der sich als Kollege ausgab, seine Dienstwaffe aus – seine Suspendierung bleibt vorerst aufrecht.

Anfang Oktober wurde die Glock 17 dem unbekannten "Polizisten" übergeben - und seither nicht zurückgebracht. (vowe) Bild: Weihbold

Knapp zwei Monate, nachdem ein Polizist einem vermeintlichen Kollegen eine Dienstwaffe für einen "sehr gefährlichen Einsatz" geliehen hatte, fehlt von dem Unbekannten weiter jede Spur. Auch die Pistole der Marke Glock 17 wurde vorerst noch nicht retourniert, sagte Polizeisprecher David Furtner gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Der Vorfall war derart skurril, dass er nicht nur in Polizeikreisen "kollektives Kopfschütteln" ausgelöst hatte, wie Furtner damals ausgedrückt hatte. Passiert war der dubiose Waffenverleih, wie berichtet, am frühen Abend des 1. Oktober in einer Polizeidienststelle in Sattledt.

Wie der diensthabende Polizist, der aus dem Bezirk Wels-Land stammt und mit 30 Dienstjahren als sehr erfahren gilt, später gegenüber Ermittlern angab, sei der Mann auf dem Posten aufgetaucht und habe um eine Waffe gebeten. Diesem Wunsch kam der Beamte prompt nach: Ohne einen Dienstausweis zu verlangen, ging er kurzerhand in den versperrten Waffenraum der Dienststelle, griff sich die Glock eines gerade urlaubenden Kollegen und händigte diese dem "zwischen 30 und 50 Jahre" alten Mann aus. Der Vorfall war dann erst aufgefallen, als der Kollege aus dem Urlaub zurückkehrte und seine Waffe suchte.

Wie der Polizist außerdem zu Protokoll gab, will er den "eher schlanken Kollegen" schon einmal gesehen haben. Mit dem Hinweis, er möge die geborgte Dienstwaffe "eh wieder zurückbringen", soll er den Mann dann verabschiedet haben.

Doch dies passierte bisher nicht, die Waffe bleibt verschwunden. "Es gibt nach wie vor keinen einzigen Hinweis oder irgendeine Spur", sagte gestern Polizeisprecher Furtner. Auch Aufrufe an die Bevölkerung, Hinweise zum Verbleib der Waffe beim Notruf zu melden, seien ohne nennenswerte Reaktionen verhallt.

Suspendierung bestätigt

Auch beharre der seither suspendierte Polizist auf seinen Angaben. Dies, obwohl seine Version angezweifelt wird. "Alle Kollegen sagen, diese Geschichte kann so nicht stimmen", sagte Furtner damals. Da der Beamte gegen die Sorgfaltspflicht verstoßen haben könnte, war schließlich ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Die Disziplinarkommission hat die Suspendierung des Polizisten mittlerweile bestätigt. Diese sei nun so lange aufrecht, bis das Verfahren abgeschlossen ist, hieß es gestern. (nieg)

1 Kommentar herzeigbar (3459) 24.11.2018 06:49 Uhr Hoffentlich verjährts nicht und wird mit

der Dienstwaffe kein Verbrechen verübt.



Nach dem Psychopolizisten aus Wels der in Erfurt

Deutschland randalierte, musst Ja Angst haben,



wer vor Dir steht und als Mitarbeiter Staat sich

ausgibt oder deklariert.



https://www.krone.at/1813582?fbclid=IwAR2Eu3FEWHQAl1Uh1rGGuL_NE0NsPow7csIMpfi8nsWj2omGm5jp6jgt9AM



Welser Beamter - Geisteskranker Polizist kämpfte mit Kollegen



Weilst nicht weisst mit welchem Psycherl Du es zu tun hast.



Warum wird suspendierte Polizist nicht gscheid ausgefragt?

Wenn wirklich ein Verbrechen vlt. schon verübt wurde mit der Dienstwaffe - erfahren Wir das?



Ich kann dann das Gesülze - WIR machen ja nur unseren Job auch nicht mehr hören - wenns IHREN Job für denns bezahlt werden, eben nicht machen. Siehe Vorfall bei Mir wieder einmal.



Als Bürger hast gar keine Rechte mehr, wennst verleumdet oder diffamiert wirst. Wahnsinn. Was in OÖ alles schief läuft.



Ich könnte ein Buch darüber schreiben Verfehlungen Staat. Antwort schreiben

