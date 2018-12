Weiterhin kein Schnee: So wird das Wetter am Wochenende

LINZ. Stürmisch und nass: Das Wetter wird vor allem am Sonntag in Oberösterreich richtig ungemütlich. zu Wochenbeginn sinkt die zwar Schneefallgrenze, große Neuschneemengen sind im Zentralraum aber nicht zu erwarten.

Wind und unbeständig präsentiert sich das Wetter am Wochenende. Bild: (Volker Weihbold)

Mit Höchstwerten bis zu 14 Grad ist es auch am heutigen Freitag viel zu mild für die Jahreszeit. In der Nacht auf Samstag bahnt sich zwar eine Kaltfront an, es schneit aber trotzdem nur in Lagen über 800 Meter.

Der Mariä Empfängnis-Tag beginnt laut Zentralanstalt für Geodynamik und Meteorologie (ZAMG) stark bewölkt mit etwas Regen und Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad.

Am Vormittag und über Mittag setzt sich vorübergehend trockeneres Wetter durch, ein paar sonnige Phasen sind möglich. Der Nachmittag bringt wieder dichte Wolken und Regen. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern.

Es wird ungemütlich

Am Sonntag empfiehlt es sich, keine größeren Aktivitäten draußen zu planen, denn es wird so richtig ungemütlich. Der Westwind bläst fast stürmisch mit Spitzen von 60 bis 70 Stundenkilometern, auf den Bergen können es bis zu 130 km/h werden.

Zudem ziehen immer wieder Regenschauer durch, mitunter kann es richtig schütten. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf etwa 900 Meter. Auch die Temperaturen sind wenig erbaulich: Am Morgen hat es zwischen einem und fünf Grad, die Höchsttemperaturen erreichen vier bis acht Grad.

Ein paar Flöckchen im Flachland

In den Bergen darf man sich also über Naturschnee freuen, im Zentralraum wird es weiterhin nicht weiß. Erst am Montagabend kann die Schneefallgrenze auf 400 Meter sinken. Im südlichen Bergland schneit es zum Teil länger anhaltend.

Am Dienstag wäre es zwar kalt genug für Schnee in tiefen Lagen, allerdings wird es aus heutiger Sicht nur mehr wenig Niederschlag geben. Eventuell schaffen es ein paar Flocken ins Flachland, "viel wird es aber nicht sein", heißt es dazu von der ZAMG.

