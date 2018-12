Weiße Weihnachten? "Die Chance ist sehr gering"

LINZ. Jetzt rieselt der Schnee: Bis zu 80 Zentimeter Neuschnee im Gebirge, auch Mühl- und Innviertel werden weiß.

Um den Weihnachtsbaum zu besorgen, wird heuer keine Fahrt durch den Schnee notwendig sein. Bild: Litzlbauer

Bing Crosby träumt seit 1942 davon. Lautstark und oft schon im November. Und wenn die Melodie von "White Christmas" sanft aus dem Radio tönt, träumen wir alle Jahre wieder mit. Von der Schlittenfahrt im winterlichen Wald oder dem Spaziergang durch den knöchelhohen Schnee, der die Wartezeit aufs Christkind überbrückt.

Acht Jahre ist es her, dass in Linz zu Weihnachten Schnee lag. Und auch für das heurige Fest sieht ZAMG-Meteorologin Claudia Riedl grün: "Die Chance ist sehr gering. Die Wettermodelle für die Weihnachtswoche sagen viel zu warme Temperaturen voraus", sagt Riedl. "Typisches Weihnachtstauwetter", nennt das die Meteorologin. Wie es derzeit aussehe, gebe es weiße Weihnachten "nur am Berg".

Bis zu 80 Zentimeter Neuschnee

Im Gebirge wird es bereits ab heute richtig winterlich. Oberösterreichs Berge ziehen sich nach der Haube jetzt auch einen weißen Anzug über.

10 bis 40 Zentimeter Neuschnee fallen heute, morgen kommt dieselbe Menge hinzu. In den Tälern ist es für die weiße Pracht heute noch zu warm. Bei bis zu sieben Grad regnet es, bevor es in den Abendstunden abkühlt und die Schneefallgrenze auf 300 Meter absinkt. Morgen wechseln sich Schneefall und Regen bei bis zu vier Grad ab, im Mühl- und Innviertel stehen die Chancen auf eine Schneedecke besser: "In den höheren Lagen können bis zu 20 Zentimeter zusammenkommen", sagt Riedl.

Bis Mittwochmittag rieselt der Schnee noch im ganzen Land, dann wird es wieder trocken, bei Maximaltemperaturen von zwei Grad aber auch kalt. Am Donnerstag und am Freitag wird die Sonne wieder zwischen der dicken Wolkendecke hervorblinzeln. Wer dann die Straßen- gegen die Skischuhe tauscht, sollte vorerst im gesicherten Gelände bleiben. "Der Schnee fällt in den Hochlagen mit starkem Wind bis zu 130 km/h", sagt Riedl. Die Folge: Triebschnee. Sturm und Neuschnee werden die Lawinengefahr allgemein, in den Hochlagen sogar erheblich, ansteigen lassen.

Asfinag appelliert an Autofahrer

Aber auch im Tal kann der Schneefall Probleme bereiten – vor allem für die Autofahrer.

Betroffen sind die gesamte Tauernautobahn (A10) und die Westautobahn (A1) bis in den Bereich Voralpenkreuz. "Wir bitten die Lenker, nur mit winterfitten Autos zu fahren und das Tempo an die Bedingungen anzupassen", sagt Heimo Maier-Farkas, Leiter der Autobahnmeistereien. Allgemein sollte in den kommenden Tagen auf Oberösterreichs Straßen mehr Zeit eingeplant werden. Die Landeshauptstadt wird davon noch nicht betroffen sein: "Zwei Zentimeter Schnee sind das Höchste der Gefühle", sagt Riedl.

