Weihnachtlicher Zauber in Wels und am Traunsee

WELS/GMUNDEN. Die Welser Weihnachtswelt begeistert mit Kunsthandwerk, Rodelrampe und einem Lied für das Christkind.

Am Traunsee öffnet der stimmungsvolle Schlösser-Advent Bild: Spitzbart

Diese Überraschung ist gestern Abend dem Welser Tenor Gunter Köberl geglückt: Bei der offiziellen Eröffnung der Weihnachtswelt auf dem Stadtplatz hieß er das Christkind mit einem von ihm getexteten Lied willkommen. Da spendeten die vielen Besucher begeistert Beifall.

Bekanntlich wohnt das Christkind in seinem Wolkenreich im Wahrzeichen der Stadt, im Ledererturm. Dort können die Kinder auch ihre Wünsche ans Christkind deponieren – und sich dann überraschen lassen, was passiert.

Die Weihnachtswelt in der Innenstadt lockt auf dem Stadtplatz mit deutlich mehr Kunsthandwerks-Ständen als bisher. Im Pollheimerpark können Kinder wieder über die Rodelrampe düsen – heuer mit Schnee aus dem Gasteinertal. Dort laden auch viele nostalgische Fahrgeschäfte zum Verweilen ein. Im idyllischen Gösser-Biergarten-Advent können Besucher einigen Kunsthandwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die Welser Weihnachtswelt ist bis 24. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Auch in Gmunden lebt wieder die weihnachtliche Tradition. Der von den OÖNachrichten präsentierte Traunsee-Schlösser-Advent im See- und Landschloss Ort hat gestern erstmals seine Tore geöffnet. An diesem und den folgenden Advent-Wochenenden wird er wieder Anlaufstelle für Freunde von Traditionellem, Echtem und Authentischem sein.

Nicht nur die Schlösser sind dekoriert und beleuchtet, auch der See wird in ein außergewöhnliches Lichtermeer getaucht. "Es ist uns gelungen, in diesem einzigartigen Ambiente mehr als 130 Aussteller, Handwerker und Künstler nach Gmunden einzuladen, die das Herzstück des Schlösser-Advents ausmachen", sagt Co-Organisator Gustl Viertbauer aus Kirchham.

Geöffnet ist der Schlösser-Advent vom 23. bis 25. November, 30. November bis 2. Dezember, 7. bis 9. Dezember, 14. bis 16. Dezember jeweils Freitag, 13 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 19 Uhr.

