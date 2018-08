Wassermangel bereitet Feuerwehren Probleme

LINZ / BRAUNAU. Hitze und Trockenheit ließen Teiche und Bäche austrocknen, die für Löscheinsätze benötigt werden.

Der Einsatz dauerte die ganze Nacht, aber immerhin hatten die Feuerwehren bei dem Großbrand in Rohrbach genügend Löschwasser zur Verfügung. In anderen Teilen des Landes ist das derzeit keine Selbstverständlichkeit. Im Bezirk Braunau etwa haben die Hitze und die Trockenheit einige Teiche austrocknen lassen, sagt Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser: "Es handelt sich um Weiher von Landwirten, die im Normalfall Wasser beinhalten und eine gute Basis für Löscheinsätze sind." Dieser Vorrat sei nun geschrumpft.

In den Gemeinden und Städten gebe es gedeckte Löschwasserbehälter, die laufend kontrolliert und immer gefüllt seien. "Sie sind aber nur etwa 80 bis 200 Kubikmeter groß", sagt Kaiser. Bei Großeinsätzen, wo man über Stunden Löschwasserversorgung benötige, könnte das zum Problem werden.

Hoher Aufwand

Kaiser berichtet von einem Feldbrand im Juni, bei dem der nächstgelegene Weiher ausgetrocknet war. "Wir haben größere Tanklöschfahrzeuge angefordert, um zu verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Außerdem haben Landwirte aus nahegelegenen Höfen ihre Güllefässer mit Wasser gefüllt und sind uns zu Hilfe gekommen."

Trockene Phasen, die das Wasser in Teichen und Bächen schwinden lassen, gebe es zwar jeden Sommer, sagt Wolfgang Reisinger, Leiter der Abteilung vorbeugender Brandschutz des Landesfeuerwehrverbands. "Heuer aber etwas mehr als in anderen Jahren." Die Situation sei regional verschieden: "In Teilen des Mühlviertels und im Salzkammergut, wo es öfter Gewitter gab, ist die Lage etwas besser. Stärker betroffen ist das Innviertel." Im Bezirk Braunau sei der Grundwasserspiegel gesunken.

Die Folge ist mitunter ein höherer Aufwand für die Feuerwehren: Ist der nächstgelegene Teich oder Bach trocken, müssen sie lange Zubringerleitungen zu anderen Wasserquellen aufbauen. Bei Bränden zähle aber jede Minute. Daher werden derzeit oft mehr Feuerwehren alarmiert als sonst üblich. "Wir können von Glück sprechen, dass wir so viele Ehrenamtliche haben", sagt Reisinger. Zumindest urlaubsbedingtes Personalproblem haben die Feuerwehren keines.

