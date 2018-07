"Wasser marsch" beim Landesfeuerwehr-Bewerb

RAINBACH/MÜHLKREIS. Bis zu 20.000 Kameraden und Besucher erwartet.

Sie siegten im Vorjahr: die FF Hinterberg. Bild: Summerauer

"Brandobjekt geradeaus, Wasserentnahmestelle der Bach." Es geht um jede Sekunde, wenn heute die Feuerwehrmänner beim von den OÖN präsentierten Landesbewerb in Rainbach im Mühlkreis ihre Aufgabe zugeteilt bekommen. Bereits gestern standen die Jugend- und Aktivgruppen in der Mühlviertler Gemeinde im Mittelpunkt, heute geht es um die Siege in den diversen Kategorien. Insgesamt werden bis zu 20.000 Kameraden und Besucher erwartet.

Die Organisation bringt ein hohes Maß an Koordination und Logistik mit sich. 700 ehrenamtliche Helfer (Rainbach hat sieben Feuerwehren) sind im Einsatz, neben den Mitgliedern packen Freunde und Familienmitglieder fleißig mit an.

Heute starten zeitig um sechs Uhr die Aktivbewerbe und um sieben Uhr geht es mit den Jugendgruppen weiter. Um 13 und um 19.30 Uhr unterhalten "die Edelsteiner" und die "Aufgeiger" mit Musik im Festzelt. Um einen geordneten Ablauf zu ermöglichen, werden Besucher gebeten, über Freistadt anzureisen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Auch das Wetter dürfte laut Prognosen mitspielen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema