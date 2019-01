Warnstufe rot: Mehr als ein Meter Neuschnee erwartet, Straßensperren in Oberösterreich

Nach den Schneefällen der vergangenen Tage waren auch am Dienstagmorgen einige Straßen in Oberösterreich wegen Lawinengefahr oder umgestürzter Bäume gesperrt.

Bild: APA (Symbolfoto)

Mit Schneeregen im Zentralraum und Neuschnee in den Bergen begann der Dienstag in Oberösterreich. Vor allem im Süden des Landes waren aufgrund Lawinengefahr nach wie vor einige Straßen gesperrt, so etwa die Pyhrnpass Straße (B 138) zwischen Spital am Pyhrn und Liezen. Zwischen Windischgarsten und Altenmarkt bei St. Gallen war die Hengst Landesstraße in beiden Richtungen gesperrt, ebenso die Laussa Straße zwischen Unterlaussa und Hengstpass. An der Landesgrenze zur Steiermark gab es eine Sperre der Koppental Landesstraße zwischen Obertraun und Bad Aussee.

Ebenfalls wegen Lawinengefahr gesperrt war am Dienstagmorgen die Salzkammergut Straße (B 145) zwischen Ebensee und Bad Ischl - diese Sperre könnte voraussichtlich noch einige Tage aufrecht bleiben. Nicht befahrbar war die B 145 auch zwischen St. Agatha und dem Pötschenpass, es drohte Gefahr durch Schneebruch. Gesperrt war auch die Großalmlandesstraße zwischen Altmünster und der Kreuzung Steinbach.

Auch wegen Behinderungen durch umgestürzte Bäume gab es einige Sperren, beispielsweise auf der Naarntal Landesstraße zwischen Bad Zell und Perg, auf der Mondseeberg Straße zwischen Haslau und Tiefgraben, der Vöcklatal Straße zwischen Zell am Moos und Frankenmarkt, der Rechbergstraße zwischen Naarntal und Rechberg sowie der Maria Bründl Straße zwischen Gutau und St. Oswald.

Auch OÖN-TV berichtete: Nach den Schneefällen am Wochenende sind weiterhin Straßen in Oberösterreich wegen Lawinengefahr und umgestürzter Bäume gesperrt.

Keine Entspannung in Sicht

Wegen der anhaltend starken Schneefälle hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Dienstag erneut die höchste, rote, Warnstufe ausgegeben. „Von Dienstag bis Donnerstag sind an der Nordseite der Alpen verbreitet 20 bis 60 Zentimeter Neuschnee zu erwarten, auf den Bergen auch mehr als 100 Zentimeter", sagt ZAMG-Meteorologe Alexander Ohms. Dies gilt vor allem für Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, die nördliche Obersteiermark, die Oberösterreichischen Voralpen und das Mostviertel. Außerdem weht zeitweise kräftiger, auf den Bergen teils auch stürmischer, Wind aus West bis Nordwest.

Aktuelle Temperaturen und Wetter-Prognosen für Ihren Heimatort finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

Vorerst ist kein Ende der aktuellen Wetterlage in Sicht. Von Nordwesten her strömt immer wieder feucht Luft zu den Alpen, staut sich hier und bringt große Schneemengen. Nach einer kurzen Beruhigung am Freitag und Samstag dürfte am Sonntag die nächste Schneefront die Alpennordseite erreichen.

In den vergangenen Tagen sind an der Nordseite der Alpen größtenteils zwischen 50 und 150 Zentimeter Neuschnee zusammengekommen, im Hochgebirge stellenweise auch etwas mehr. Die erwarteten, großen Schneemengen der kommenden Tage werden die Situation weiter verschärfen. Zum einen steigt die Lawinengefahr, zum anderen können durch Schneelast und Wind Bäume umstürzen, warnt die ZAMG. Weitere Sperren von Straßen und Bahnverbindungen können die Folge sein. Es kann auch zu Problemen bei der Stromversorgung kommen. In Regionen mit viel Neuschnee steigt in den nächsten Tagen auch die Schneelast auf Gebäuden.

Die aktuellen Schneehöhen sind von Rekordwerten noch deutlich entfernt, vor allem in tiefen Lagen, wo sich durch Erwärmung und Regen die Schneedecke stark gesetzt hat. In Windischgarsten etwa liegen derzeit 56 Zentimeter Schnee. Der höchste hier in einer ersten Jännerhälfte gemessene Wert war 150 Zentimeter am 13. Jänner 1968.

Video: Marcus Wadsak, Chef der ORF-Wetterredaktion, erklärt, mit wieviel Schnee in den nächsten Tagen noch zu rechnen ist, was das für die Lawinengefahr bedeutet und warum es im Süden Österreichs völlig anders aussieht.

Wie sieht es vor Ihrer Haustüre aus? Schicken Sie uns Ihre Schneefotos - per E-Mail an online@nachrichten.at oder via WhatsApp! Die besten Bilder werden in unserer Fotogalerie veröffentlicht.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema