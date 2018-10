Wanderer mit Tau von Schoberstein geborgen

STEINBACH AM ATTERSEE. Ein Bergsteiger verletzte sich am Donnerstag am Weg zum Schoberstein so stark, dass ein Rettungshubschrauber zu Hilfe gerufen werden musste.

Es sollte ein gemütlicher Ausflug auf den 1037 Meter hohen Schoberstein im Höllengebirge (Gemeinde Steinbach am Attersee) werden, zu der ein 77-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Vöcklabruck gestern aufbrach.

Gegen 14.20 Uhr, kurz vor der Ankunft am Gipfelkreuz, stolperte der Mann jedoch ohne Fremdeinwirkung und prallte so unglücklich am Boden auf, dass er sich eine stark blutende Rissquetschwunde am Kopf zuzog.

Daraufhin konnte der Pensionist nicht mehr selbständig ins Tal absteigen. Die Bergrettung und die Polizei wurden alarmiert. Der Rettungshubschrauber "Martin 3" brachte den verletzten Mann schließlich mittels Taubergung ins Tal. Anschließend wurde er ins Landeskrankenhaus Gmunden geflogen.

