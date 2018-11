Vorsicht! Gefrierender Regen könnte Blitzeis bringen

LINZ. Achtung, jetzt kann es glatt werden: Gefrierender Regen könnte am Freitag zu Blitzeis und damit zu Problemen im Straßenverkehr führen.

Plusgrade in höheren Lagen, kalte Luft am Boden: Dieser Temperaturunterschied könnte am Freitag Probleme auf den Straßen auslösen, befürchten Wetterexperten. Die Gretchenfrage ist, wann genau der Niederschlag bei uns eintrifft.

Regnet es bereits in der Nacht auf Freitag oder am Vormittag, muss man auf Oberösterreichs Straßen mit Blitzeis rechnen, wenn der Regen auf den gefrierenden Boden trifft. Tritt dieses Szenario in den frühen Morgenstunden ein, kann es zu Problemen im Berufsverkehr kommen.

Das Zusatzgewicht der Eisschicht könnte im Extremfall auch die Äste von Bäumen brechen lassen, die wiederum Verkehrswege oder Schienen blockieren, warnen Experten.

Warnung für ganz Oberösterreich

Am Nachmittag gehen die Regenschauer dann wahrscheinlich in leichte Schneeschauer über. Der Ostwind schwächt sich ab und weht nur mäßig stark. Die Tiefstwerte liegen bei minus sechs bis plus zwei Grad, die Höchstwerte erreichen minus zwei bis plus zwei Grad, im Salzkammergut bis zu sieben Grad.

Die Warnung gilt für beinahe ganz Oberösterreichs, auch der Zentralraum soll betroffen sein:

Minus zwölf Grad

Für all jene, die heute früh bald aus dem Haus mussten, hieß es: warm anziehen! Frostige Temperaturen ließen uns auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule ordentlich zittern. Klirrend kalt war es in der Nacht vor allem im Mühlviertel: Wie die ZAMG Dienstagmorgen meldet, sanken die Temperaturen etwa in Reichenau (Bezirk Urfahr-Umgebung) in den Nachtstunden auf minus zwölf Grad , minus elf Grad wurden in Freistadt gemessen. Deutlich wärmer war es in der Landeshauptstadt: Minus drei Grad zeigte das Thermometer in Linz an.

Aktuelle Temperaturen und Prognosen, sowie Webcams aus ganz Oberösterreich finden Sie auf nachrichten.at/wetter!

Es wird wieder milder

Nicht mehr ganz so kalt, aber weiter frostig zeigt sich das Wetter bis zum Freitag: In der Nacht auf Freitag liegen die Tiefstwerte bei minus sechs Grad, im Salzkammergut können sie hingegen über null Grad liegen. Im Tagesverlauf werden zwischen minus zwei und plus zwei Grad erwartet.

Am Wochenende geht es mit den Temperaturen schon wieder deutlich nach oben: Am Samstag liegen die Höchstwerte laut ZAMG bei ein bis sieben, am Sonntag bei acht Grad. Und auch der Start in die neue Woche verspricht mit elf Grad mild zu werden.

Wettervorhersage im Video:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema