Vorrangverletzung: Lkw rammte Pkw

WAIZENKIRCHEN. Im Bezirk Grieskirchen rammte am Dienstag ein schwer beladener Lkw ein abbiegendes Auto. Die 35-jährige Lenkerin wurde verletzt und in das Krankenhaus Grieskirchen gebracht.

Ein 36-jähriger Kraftfahrer fuhr Dienstag Früh mit seinem Lkw gegen eine abbiegenden Pkw. Trotz einer starken Bremsung und eines Ausweichversuches durch den Lkw-Lenker konnte ein Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto nicht verhindert werden. Der Lkw rammte die gesamte linke Fahrzeuglängsseite des Autos. Der Kraftfahrer war in Waizenkirchen mit einem mit etwa 16 Tonnen beladenen Lkw auf der Landesstraße Richtung Michaelnbach unterwegs. Zeitgleich wollte eine 35-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Grieskirchen von nach links in die Landstraße einbiegen. Infolge der blendenden Sonne übersah die Frau den auf der Vorrangstraße herannahenden Lkw. Beim Zusammenstoß wurde die Pkw-Lenkerin verletzt und nach notärztlicher Behandlung mit der Rettung in das Krankenhaus Grieskirchen eingeliefert. Das Ausmaß ihrer Verletzungen ist bisher nicht bekannt. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt, er dürfte aber einen Schock erlitten haben.Am Pkw entstand ein Totalschaden. Der Lkw wurde ebenfalls erheblich beschädigt.