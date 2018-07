Von verzweifelten Amateuren und Bankraub-Profis

LINZ /WIEN. Schulden, Konkurs, Drogen- und Spielsucht: Das sind einige der Gründe, warum Menschen zu Bankräubern werden. Die Täter sind oft verzweifelte Amateure, die in dem Überfall den letzten Ausweg sehen, um schnell an viel Geld zu kommen. Die meisten gehen der Polizei daher rasch ins Netz. "Professionelle" Bankräuber sind hierzulande selten.

Es gibt aber Ausnahmen: Ein Beispiel ist jener unbekannte Täter zwischen 50 und 60 Jahren, dem bereits zehn Überfälle auf Geldinstitute zur Last gelegt werden, vier davon in Linz. Zum ersten Mal soll er im März 2015 in der Landeshauptstadt zugeschlagen haben, zuletzt im August 2017. In einem Fall flüchtete er ohne Beute, weil die Angestellten nicht sofort auf seine Geldforderung reagierten.

Von Kameras gefilmt

Davor trieb er in Wien sein Unwesen: Zwischen September 2011 und Juni 2014 soll er dort sechs Delikte begangen haben. Obwohl er bereits auf den Bildern mehrerer Überwachungskameras zu sehen ist und als Verkleidung Haube und Sonnenbrille trug, konnte er stets unerkannt flüchten.

