Vier Personen aus Gondel der Katrin Seilbahn gerettet

BAD ISCHL. Bei starken Schneefall saßen vier Angestellte der Katrin Seilbahnen am Mittwochmorgen in einer Gondel fest. IN der Steiermark mussten Wintersportler aus einem Sessellift geborgen werden.

Die Mitarbeiter der Katrin Seilbahnen fuhren im Zuge einer Revisionsfahrt mit der Seilbahn, die seit dem 5. Jänner wegen der aktuellen Wetterlage geschlossen ist, bergwärts, als es zu dem Unfall kam.

Bei dichtem Schneetreiben bemerkten die Insassen der Gondel, die zur Kommunikation mit dem Gondelführer ein Funkgerät dabei hatten, eine mächtige Schneewechte, die sich kurz vor der Stütze Nummer Zwölf gebildet hatte, erst im allerletzten Moment.

Sie setzten einen Funkspruch ab, der jedoch zu spät kam. Ehe die Gondel durch gestoppt werden konnte, stieß diese gegen die Wehe, wurde über diese hinweggezogen und konnte nach etwa zehn Metern angehalten werden.

Insassen unverletzt

Die Insassen blieben zwar unverletzt, wegen der prekären Schnee und Lawinensituation konnten sie im exponierten Gelände aber nicht alleine absteigen. Neun Mann der Bergrettung und ein Alpinpolizist stiegen zu dem Quartett auf und brachten es sicher ins Tal.

An der Gondelbahn entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachschaden. Der Betrieb der Seilbahn ist wegen Schneedruckgefahr bis auf weiteres eingestellt, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Wegen der derzeitigen Witterung und der Lawinengefahr sind die Straßen nach Gosau, Hallstatt und Obertraun gesperrt, Bad Ischl ist nur noch über Umwege erreichbar. Alle aktuellen Infos zur Schnee-Lage in Oberösterreich lesen Sie hier.

Wintersportler saßen auf Sessellift fest

Rund 30 Wintersportler sind am Mittwochnachmittag auf einem Sessellift der obersteirischen Reiteralm im Bezirk Liezen festgesessen. Wie das Bundesheer und das Büro des Katastrophenschutzreferenten Michael Schickhofer (SPÖ) mitteilten, dürfte ein umgestürzter Baum die Ursache gewesen sein. Nach weniger als einer Stunde waren laut Geschäftsführer Daniel Berchthaller alle unverletzt gerettet.

Der Chef der Seilbahnen auf der Reiteralm erklärte auf Nachfrage, dass möglicherweise ein Baum in Richtung Lifttrasse gefallen war. Das sei aber noch nicht bestätigt. Die Anlage blieb jedenfalls stehen und rund 30 Gäste saßen fest. Die Rettungsaktion lief kurz nach 15.30 Uhr an und noch vor 16.30 Uhr waren alle Wintersportler auf sicherem Boden.

Sie wurden mit Pistengeräten oder von Bergrettern per Seil vom Lift geholt, so der Geschäftsführer. Beim betroffenen Lift handelt es sich um den sogenannten Seppn-Jet, der Gäste von 1.370 Meter auf 1.740 Meter Seehöhe bringt. Die Polizei sprach in einer ersten Aussendung von einem technischen Defekt als Ursache.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema