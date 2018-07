Vier Menschen starben in drei Tagen bei Unfällen

BAD LEONFELDEN, BURGKIRCHEN, KEFERMARKT, HARTKIRCHEN. Mopedauto kollidierte in Hartkirchen mit vollbesetztem Reisebus.

Die Lenkerin des Mopedautos hatte keine Überlebenschance. Bild: Lauber

Bei schweren Verkehrsunfällen sind in Oberösterreich seit vergangenem Freitag vier Menschen getötet worden. In Hartkirchen kollidierte eine 59-Jährige mit ihrem Mopedauto frontal mit einem Reisebus und starb. In Bad Leonfelden wurde ein Fußgänger beim Nordic-Walken von einem Auto erfasst. Zwei Motorradfahrer starben bei Kollisionen.

Keine Überlebenschance hatte am Sonntag die Lenkerin des Mopedautos aus dem Bezirk Eferding. Sie war auf der Nibelungenstraße frontal gegen einen Reisebus gekracht. Das Mopedauto wurde in der Folge gegen einen anderen Pkw geschleudert. Die 30 Insassen des laut Zeugen vollbesetzten Reisebusses, der von einem 61-jährigen Deutschen gelenkt wurde, und des zweiten Pkw überstanden den Zusammenstoß ohne schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste die Lenkerin des Mopedautos mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem völlig deformierten Unfallwrack bergen. Die Nibelungenstraße war zwischen Pupping und Hartkirchen rund zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt.

Am Freitag war in Bad Leonfelden ein 77-Jähriger beim Nordic-Walken getötet worden. Eine Autolenkerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung sah den Pensionisten, als er die Bundesstraße überquerte, offenbar zu spät. Obwohl sie noch versuchte, dem Pensionisten auszuweichen, und eine Vollbremsung einleitete, wurde der Mann von ihrem Wagen erfasst und in den Straßengraben geschleudert. Der Schwerverletzte wurde von der Rettung noch in die Linzer Uniklinik gebracht. Dort erlag er aber später seinen schweren inneren Verletzungen.

In der Gemeinde Kefermarkt (Bezirk Freistadt) kollidierte am Freitag ein Motorradfahrer mit einer 58-jährigen Mofafahrerin, die auf eine Bundesstraße einbiegen wollte. Beide kamen zu Sturz, der 38-jährige Motorradlenker stürzte derart unglücklich, dass er sich das Genick brach und noch an der Unfallstelle verstarb. Die verletzte Mofalenkerin wurde in das LKH Freistadt gebracht.

In Burgkirchen (Bezirk Braunau) starb am Freitagabend ein 51-jähriger Motorradfahrer, der übersehen hatte, dass vor ihm ein Auto beim Linksabbiegen wegen des Gegenverkehrs angehalten hatte. Der Motorradfahrer geriet beim Ausweichen in den Gegenverkehr und wurde mitgeschleift. Er verstarb an der Unfallstelle.

