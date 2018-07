Versuchte Bankräuber zuerst sein Glück in Wien?

LINZ/WIEN. Täter mit ähnlicher Maskierung scheiterte zwölf Tage zuvor bei Überfall - Linzer Räuber schon zuvor beobachtet.

Er kam mit schwarzem Kopftuch, Sonnenbrille, rot-geschminkten Lippen, knielangem Kleid über einer gestreiften Hose und flüchtete auf einem Tretroller: In diesem Aufzug hat am Mittwoch ein nach wie vor gesuchter Bankräuber eine Filiale der Deniz-Bank am Linzer Graben überfallen, wir berichteten.

Damit aber nicht genug: Ermittler gehen nun davon aus, dass derselbe Täter bereits zwölf Tage zuvor versucht hat, eine Deniz-Bank-Filiale in Wien auszurauben. Denn auch damals stürmte der als überdurchschnittlich groß und extrem schlank beschriebene Unbekannte kurz nach Öffnung in einer derartigen Maskerade die Bank und forderte unter vorgehaltener Pistole von den Bankangestellten Geld.

Einziger Unterschied: Während die drei Wiener Bediensteten der Filiale Am Spitz 15 den Täter durch lautes Schreien unverrichteter Dinge in die Flucht schlagen konnten, erbeutete er in Linz laut Ermittlern einen "niedrigen fünfstelligen Betrag".

Täuschend ähnlich: Jener Täter, der am 13. Juli in der Wiener Bank scheiterte...

... und der Linzer Bankräuber.

Zwar hat der Täter in Wien noch versucht, die Bankangestellten und den einzig anwesenden Kunden mit einem Pfefferspray einzuschüchtern, dies half ihm bei seinem Vorhaben aber nicht. Daraufhin holte er sich seinen Tretroller aus der Umhängetasche und fuhr unerkannt davon.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand geht die Linzer Polizei nun auch davon aus, dass der Täter auch schon vor dem Überfall vom Mittwoch in derselben Filiale am Graben 16 zuschlagen wollte, davon aber doch wieder Abstand genommen hat. "Möglicherweise waren ihm damals zu viele Leute in der Bank", sagte ein Ermittler gestern. Das haben Zeugenaussagen ergeben, wonach der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann bereits eine Woche zuvor mehrmals im Bereich des Geldinstituts gesehen worden ist.

Einer von diesen Zeugen ist Hans Wipplinger, der den Bankräuber am Mittwoch von der anderen Straßenseite aus beobachtet hatte, wie er damals auch den OÖN geschildert hatte. (nieg)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema