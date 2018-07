Vermisster Badegast aus der Resi-Lacke geborgen

ROHRBACH. In der Resi-Lacke, einem See bei Kleinzell im Bezirk Rohrbach, ist am Montagnachmittag ein männlicher Badegast ertrunken.

Resilacke bei Kleinzell Bild: Kerschi

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema

Mehr zum Thema

An der Suchaktion waren neben der Polizei auch zahlreiche Feuerwehren und Feuerwehrtaucher beteiligt. Nach einigen Stunden gab es dann die traurige Gewissheit: die Leiche des Mannes konnte in etwa zwölf Metern Tiefe geortet und anschließend geborgen werden. Um wen es sich handelte, war am Abend noch unklar. Bei dem Vermissten handle es sich nicht um einen Einheimischen, hieß es seitens der Einsatzkräfte. Wir berichten, sobald weitere Informationen vorliegen.