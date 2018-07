Vergebliche Suche: Badegast ertrunken

19-Jähriger im See ertrunken (kerschi) Bild: Firma fotokerschi e.U.

ROHRBACH. Tödlich endete für einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land der Badeausflug zur "Resi Lacke" bei Kleinzell im Bezirk Rohrbach. Der junge Mann ging gegen 14 Uhr mit drei gleichaltrigen Freunden schwimmen. Die Freunde sahen ihn etwa 15 Meter vom Ufer entfernt Richtung Steg schwimmen und verloren ihn aus den Augen. Weil sie ihn auch am Badeplatz nicht mehr finden konnten, schlugen die Jugendlichen Alarm. Es kam zu einer großangelegten Suchaktion, an der sich 16 Feuerwehrtaucher und 25 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Kleinzell beteiligten. Die Leiche des 19-Jährigen wurde schließlich in einer Tiefe von etwa 15 Metern entdeckt, gegen 17.45 Uhr war die Bergung des Toten abgeschlossen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema