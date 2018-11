Verfolgungsjagd endete mit Frontalkollision am Schillerplatz

LINZ. Der Lenker eines schwarzen VW Golfs lieferte sich Freitagfrüh im Linzer Bahnhofsviertel eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Am Schillerplatz nahm die Verfolgungsjagd ein jähes Ende. Bild: Johann Paul Schmidt

Mehrere Polizeistreifen jagten dem Fahrzeug hinterher. Am Schillerplatz endete die Verfolgungsjagd schließlich mit einer Frontalkollision zwischen dem VW Golf und einem Polizeifahrzeug.

Der 23-jährige Linzer wurde von den Beamten festgenommen. Er war mit 0,64 Promille leicht alkoholisiert und stand zudem unter Drogeneinfluss, wie ein Schnelltest offenbarte.

Routinekontrolle als Auslöser

Das dürfte auch der Grund gewesen sein, weshalb der Mann gegen 6:40 Uhr in der Kärntnerstraße die Anhaltezeichen der Polizisten, die eine Routinekontrolle durchführen wollten, ignoriert hatte und stattdessen aufs Gaspedal gestiegen war. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Waldeggstraße Richtung stadteinwärts und missachtete mehrere rote Ampeln.

Ein Polizeiwagen verfolgte den Golf weiter in Richtung Schillerpark, zurück zum Volksgarten und wieder in Richtung Schillerpark. In der Karl-Wiser-Straße verloren die Beamten das Auto aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs aus den Augen.

Zwei Polizisten verletzt

Mittlerweile hatten sich mehrere Streifen an die Fersen des Linzers geheftet. Am Schillerplatz endete die Wahnsinnsfahrt, als der der VW einen entgegenkommenden Funkwagen frontal rammte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zwei Polizisten wurden bei dem Unfall verletzt.

Der Verdächtige flüchtete zu Fuß in die Karl-Wiser-Straße, wo er erfolglos versuchte, sich unter einem parkenden Fahrzeug zu verstecken. Ein Polizist nahm ihn wenig später fest. Der Mann wird in die Justizanstalt Linz gebracht und muss zudem seinen Führerschein abgeben.

Mehrere Anzeigen wegen Verkehrsübertretungen folgen. Im Auto des Linzers wurde außerdem eine geringe Menge Marihuana vorgefunden, teilte die Polizei am Freitagabend nach Abschluss der Erhebungen mit.

