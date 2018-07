Urlauberverkehr: Stau auf der Pyhrn-Autobahn

KLAUS. Zu langen Staus kam es am Samstag wegen des Urlauberverkehrs auf der Pyhrn-Autobahn. Am Nachmittag musste der Verkehr bei Klaus auf die B138 umgeleitet werden.

In ganz Europa führte der Reiseverkehr zu Staus, hier etwa in der Schweiz vor dem Gotthardtunnel Bild: APA

In ganz Österreich kam es am Samstag wegen des Urlauberverkehrs zu zahlreichen Staus. In Oberösterreich war vor allem die Pyhrn-Autobahn betroffen. Vor dem Tunnel Ottsdorf zwischen Inzersdorf und Klaus wurde ab dem Morgen der Verkehr in Richtung Spielfeld nur noch blockweise durch die Röhre geschleust, berichtet der Autofahrerclub ARBÖ.

Die Folge waren gegen Mittag drei Kilometer Stau und 30 Minuten Zeitverlust. Zehn Minuten länger dauerte es in Richtung Slowenien vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel. Am Nachmittag wurde die Auffahrt in Klaus gesperrt und der Verkehr auf die B138 umgeleitet, um die Verkehrssituation auf der A9 zu entlasten.

Auch im Innviertel löste der Reiseverkehr Staus aus: Vor dem Grenzübergang in Suben mussten die Reisenden auf der Innkreisautobahn (A8) rund 30 Minuten warten.

Zwölf Kilometer Stau auf der A4

In Salzburg brauchten die Autofahrer auf der Tauernautobahn gute Nerven. "Vom Walserberg bis St.Michael kommt der Verkehr abschnittsweise immer wieder zum Stillstand", meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler Samstagvormittag von der Tauern Autobahn (A10). Längere Staus gab es vor Flachau wegen Blockabfertigung und der Mautstelle bei St.Michael.

Zum längsten Stau kam es aber auf der Ost Autobahn (A4) vor Bruck/Leitha in Fahrtrichtung Ungarn. Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen baute sich die stehende Kolonne 12 Kilometer bis nach Fischamend zurück.

