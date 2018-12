Untreue: Innviertler Ex-Bankdirektor fasste drei Jahre Haft aus

WELS. Ein Ex-Bankdirektor, der einen Schaden von insgesamt rund einer Million Euro verursacht haben soll, hat am Dienstag im Landesgericht Wels drei Jahre Haft ausgefasst, davon zwei bedingt.

(Symbolfoto) Bild: vowe

Ihm war vorgeworfen worden, sechsstellige Beträge von Kundenkonten in seine Tasche umgeleitet und Finanzspritzen an einen unsicheren Kreditnehmer genehmigt zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der erste Verhandlungstag im Prozess gegen den Angeklagten Anfang Oktober hatte wie von den OÖN berichtet mit einem überraschenden Geständnis begonnen, was das länger anberaumte Verfahren verkürzte. Er bekannte sich dazu, dass er Baukonten von Kunden großzügige Rahmen einräumte und diese ohne deren Wissen ausgeschöpft habe.

Aufwendigen Lebensstil finanziert

So habe er sechsstellige Beträge in seine eigene Tasche umgeleitet. Zudem soll er einem befreundeten, mittlerweile insolventen Ex-Unternehmer einen Kredit verschafft haben, obwohl er von dessen prekärer Lage gewusst habe. Vor Gericht sagte der Mann zu den Vorfällen nichts, er überließ das Reden seinem Anwalt, weil ihm der "Blödsinn" so peinlich sei. Mit dem veruntreuten Geld habe er seinen aufwendigen Lebensstil finanziert, davon sei auch nichts mehr da. Bezüglich des Zitter-Kredites argumentierte der Anwalt, dass sein Mandant davon nicht profitiert habe.

Aufgeflogen ist die Affäre durch einen am Dienstag als Zeugen befragten Untergebenen des Angeklagten, weil diesem aufgefallen ist, dass das Kontrollsystem der Bank umgangen worden sei. Denn sein Chef habe den Kredit auf mehrere kleine Summen aufgeteilt und damit die notwendige Zustimmung der nächsthöheren Entscheidungsebene vermieden. Auch habe er Transaktionen, die angeblich von Mitarbeitern bearbeitet worden seien, selbst durchgeführt.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema