"Unsere Straßen waren mit Scherben gepflastert"

TIMELKAM. Nach Vandalenakten und Gewalt vor Nachtlokal in Timelkam liegen sich Bürgermeister und Betreiber in den Haaren.

Trotz Alkoholverbot kam es in Timelkams Straßen zu Vandalismus. Bild: colourbox

Es ist eine spezielle Weihnachtsfeier. Alle Jahre wieder wird am 25. Dezember im Musikclub "Gei" in Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) der "Ball des schlechten Geschmacks" gefeiert. Dieses Motto nahmen einige Jugendliche vergangenen Dienstag offenbar zu ernst.

"Unsere Straßen waren mit Müll und Scherben gepflastert. Im Rathausbrunnen lagen Flaschen, in den Gärten Einkaufswagen. Sogar in die Bank wurde erbrochen", sagt Bürgermeister Johann Kirchberger (SP). In den Nachtstunden war es, wie berichtet, vor dem Lokal zu einem tätlichen Angriff auf eine 19-Jährige gekommen. Die alkoholisierte Frau wurde von einem Unbekannten gewürgt und ins Gesicht geschlagen. Für Kirchberger "reicht es nun endgültig", denn es komme "jedes Jahr wieder zu Vandalenakten". Am zweiten Weihnachtsfeiertag hätten ihn "zahlreiche Beschwerden" von Bewohnern der umliegenden Straßen erreicht. Eine derartige Veranstaltung wolle er nicht mehr in seiner Gemeinde haben.

Öffentlicher Streit im Internet

Seinem Unmut machte der Bürgermeister auch auf der Facebook-Seite der Lokalbesitzer Luft: "Die Gespräche mit den Betreibern haben leider nicht geholfen. Schade!" Er müsse daher als Bürgermeister Sanktionen verhängen, schrieb er in der öffentlichen Stellungnahme. Diese fand dort allerdings nur wenig Zustimmung.

Dass die Schuld nun auf das Nachtlokal abgewälzt werde, können die Besitzer nicht verstehen: "In unserem Lokal ist es zu keinen besonderen Vorkommnissen gekommen. Wir können nicht auch noch die Verantwortung für die Menschen vor der Tür übernehmen", sagt Caroline Föttinger, Betreiberin des "Gei".

Es seien für die beliebte Veranstaltung, bei der sich oft lange Warteschlangen vor der Tür bilden, aber zusätzliche Security-Mitarbeiter eingesetzt worden. Um 22.30 Uhr gab es wegen Überfüllung einen Einlass-Stopp. "Und wenn dann draußen etwas passiert, müssen wir immer den Kopf hinhalten", sagt Föttinger.

Mottos wie "Sauf dich reich", unter dem am 23. Dezember in den Bars von Timelkam gefeiert wurde, sind Bürgermeister Kirchberger ein Dorn im Auge. Auch, weil auf Timelkams öffentlichen Straßen und Plätzen ein Alkoholverbot gilt.

