Überschallknall: Eurofighter-Piloten trainierten im oberösterreichischen Luftraum

LINZ. Das laute Geräusch, das zahlreiche Oberösterreicher am Dienstagvormittag aufgeschreckt hat, war die Folge von Eurofighter-Übungsflügen im Überschallbereich.

Von einem durchdringenden Knall wurde heute gegen 10.30 Uhr die Bevölkerung im Großraum Linz aufgeschreckt. Und gleich darauf von einem zweiten. Besorgte Anrufe gingen bei der Feuerwehr und der Polizei ein, viele befürchteten einen Unfall auf dem Gelände des Chemieparks (ähnlich wie am Donnerstagabend). Doch es konnte Entwarnung gegeben werden: Auslöser des Doppel-Knalls waren zwei Eurofighter des Bundesheeres, deren Piloten Abfangmanöver im Überschallbereich trainierten.

Beim Erreichen der Überschallgeschwindigkeit von 1200 km/h kommt es in 12.500 Metern Höhe zu Stoßwellen am Flugzeug, die auf dem Boden als lauter Knall wahrgenommen werden. "Das Training der Piloten, die jeweils im steirischen Zeltweg starten und auch dorthin zurückkehren, hat am Montag begonnen, von heute bis zum Trainingsende am 16. November finden die Trainingsflüge auch im oberösterreichischen Luftraum statt", sagt Major Martin Baierer vom Kommando Luftraumüberwachung des Verteidigungsministeriums in Wien.

"Bei mir vibrierten die Fenster"

Die Fluggebiete werden kurzfristig vom der zivilen Flugsicherung der Austro Control zugewiesen. Pro Tag sind jeweils zwei Flüge vorgesehen – zwischen 8 und 16 Uhr. Die zeitnahe Ankündigung der Überschall-Abfänge erfolgt auf der Facebook-Seite des Bundesheeres.

Die Jets übten im Raum Attergau, über das Traunviertel in Richtung Voralpen sowie an der Landesgrenze zu Salzburg im Pongau, über den Tennengau bis zum Salzkammergut, teilte das Bundesheer am Vormittag mit. "In diesen Gebieten kann es in Kürze zu einem Überschallknall kommen", hieß es um kurz vor elf Uhr auf der Facebook-Seite des Bundesheeres. Die Knallgeräusche waren aber noch in weiter Entfernung zu hören. Sogar im Raum Linz soll der Überschall-Knall zu hören gewesen sein.

"Bei mir in Linz-Süd vibrierten sogar die Fenster", schreibt eine Userin. "Die Fensterscheiben haben sich bei mir im Ennstal gerade nach innen gebogen", berichtete ein anderer.

"Bei den Flügen geht es darum, das Abfangen eines unbekannten Flugzeugs im Luftraum über Österreich zu simulieren", sagt Major Baierer. Dabei fliegt ein Eurofighter mit Normalgeschwindigkeit und wird von einem zweiten "verfolgt" und schließlich "identifiziert". Baierer vergleicht das Prozedere "mit einem Formel-I-Boliden, der einen Radfahrer zum stoppen bringt."

Bis zu 2000 km/h erreicht der Verfolger, der in einer Minute 30 Kilometer zurücklegt und das viel langsamere erste Flugzeug binnen drei bis vier Minuten erreicht und identifiziert. Eineinhalb Stunden sind die Piloten bei den Trainings in der Luft. "Es ist unverzichtbar für eine funktionierende österreichische Luftraumüberwachung", betont Major Baierer.

Übungen im gesamten Bundesgebiet

Geflogen wird beinahe über dem gesamten Bundesgebiet mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie Tirol und Vorarlberg. Ballungsräume um die Landeshauptstädte werden für Überschallflüge ausgespart, die Flüge über 12.500 Meter Höhe absolviert, um einen auftretenden Knall am Boden zu minimieren.

Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei rund 1.200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese können am Boden als Überschallknall wahrgenommen werden. Die Lautstärke ist unter anderem abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage.

